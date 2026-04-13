M-Sport na Croácia: Jon Armstrong ofusca McErlean e brilha na Croácia

A M-Sport Ford World Rally Team encerrou o Rali da Croácia, quarta ronda do Campeonato do Mundo de Ralis de 2026, com sinais claros de competitividade em asfalto, apesar de um fim de semana marcado por condições de aderência imprevisíveis e elevado risco de furos. Em Rijeka, a estrutura britânica somou vários melhores parciais, conquistou seis pontos no Super Sunday com Jon Armstrong e Shane Byrne. Na verdade, os números foram bons, mas colocando as coisas em contexto, tendo em conta os problemas e os abandonos à sua volta, o único aspeto verdadeiramente positivo na M-Sport é o facto de Jon Armstrong estar a dar fortes sinais de crescimento competitivo, e já ofusca fortemente Josh McErlean, que tem um ano a mais de experiência.

O balanço global é positivo, Armstrong e Byrne terminaram o Power Stage no terceiro lugar e foram também terceiros na classificação de domingo, resultado que permitiu à equipa arrecadar pontos importantes num rali exigente.

A equipa começou a prova com uma abordagem agressiva na escolha de pneus, optando maioritariamente pelo composto macio, ao contrário de outros adversários que privilegiaram uma solução mais dura. A decisão revelou-se eficaz nas primeiras especiais: Armstrong registou o melhor primeiro parcial do rali e concluiu a prova inaugural no terceiro posto da geral.

O piloto irlandês manteve um ritmo consistente ao longo de todo o fim de semana e esteve perto de alcançar a sua primeira vitória em classificativas no WRC, falhando esse objectivo por apenas 0,1 segundos. O desempenho confirmou a evolução do Ford Puma Rally1 em troços de asfalto particularmente exigentes.

Armstrong confirma andamento entre os Rally1

O apoio do público também marcou a participação da equipa, sobretudo no caso das formações Rally1. A presença visível de adeptos irlandeses nas especiais e no parque de assistência ajudou a criar um ambiente particularmente favorável em torno de Armstrong e Byrne.

Richard Millener, diretor da M-Sport Ford, sublinhou o significado da prestação da dupla: “Foi um rali muito entusiasmante para nós e é fantástico ver o andamento que o Jon e o Shayne mostraram durante todo o fim de semana.” O responsável destacou ainda a capacidade da equipa para discutir os melhores tempos com formações mais experientes da categoria principal, considerando “um feito extraordinário” o terceiro lugar no Power Stage e os pontos conquistados no Super Sunday.

Indicadores positivos para as próximas rondas

Embora o resultado final não tenha colocado a M-Sport na luta pelos primeiros lugares absolutos, a formação sai da Croácia com indicadores encorajadores quanto ao potencial competitivo dos seus carros nas provas de asfalto. Entre a aposta estratégica bem-sucedida, a proximidade de Armstrong aos melhores tempos e a produtividade na WRC2, a ronda croata deixou sinais de progresso numa fase ainda inicial da temporada.

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