M-Sport muito esperançada em Ott Tanak: “ prontos para assumir o que está para vir” | AutoSport

Pode ser necessário algum tempo de adaptação, mas se Ott Tanak não é o principal favorito ao triunfo em Monte Carlo, esse é Sébastien Ogier, a M-Sport confia que pode repetir o feito de há um ano. Para Richard Millener, Chefe de Equipa, a esperança em fazer bem melhor este ano é grande: “estamos entusiasmados por começar esta nova temporada com o Ott a liderar as fileiras. Foram uns meses produtivos, que culminaram no teste pré-evento desta semana, e estamos prontos para assumir o que está para vir. Penso que já estamos a ver os benefícios de trabalhar com a Ott, e espero que Pierre também venha a ganhar com isto.

“Todos em Dovenby têm trabalhado arduamente tanto nos programas de Rally1 como de Rally2 para nos preparar para esta nova temporada. Quero agradecer a todos pelo seu empenho até agora e juntos devemos ser capazes de produzir alguns resultados muito fortes este ano”.