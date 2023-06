M-Sport/Ford, Richard Millener: “não tivemos sorte este fim-de-semana” | AutoSport

Este foi mais um fim de semana muito complicado para a M-Sport/Ford com as suas equipas a enfrentar várias complicações ao longo de uma edição especialmente desafiante do Rally Italia Sardegna. Condições climatéricas turbulentas definiram o rali na ilha italiana. Habitualmente conhecido pelas temperaturas escaldantes e pela terra seca, o evento deste ano foi marcado por frequentes aguaceiros, água parada e muita lama. Foi igual para todos, mas a M-Sport voltou a levar a ‘fava’ do bolo: “O que posso dizer é que tenho muita pena de toda a equipa, todos se esforçaram tanto e não tivemos sorte este fim-de-semana. Ott deu o seu melhor na Power Stage e conseguiu ganhar quatro pontos vitais para o campeonato, mas a desistência do Pierre foi uma enorme desilusão. O Adrien fez um rali fantástico, forçou quando necessário e foi controlando durante o resto do rali – numas condições que só podem ser descritas como loucas. O resultado não foi o que ele merecia, mas vamos apoiá-lo, nos ralis há sempre momentos difíceis, mas a sua velocidade e demonstração de talento neste fim-de-semana é o que devemos recordar. Vamos dar a volta no Quénia, não vamos desistir, isso é certo”, disse Richard Millener, Diretor da Equipa.