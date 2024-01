M-Sport/Ford revela novo visual para o WRC 2024 | AutoSport

A M-Sport Ford revelou uma nova decoração para o seu Puma Rally1 no Mundial de Ralis FIA de 2024.

A equipa britânica revelou hoje a mais recente versão ‘estética’ do seu Puma, que esta época será conduzido pelos jovens Adrien Fourmaux, oriundo de França, e Grégoire Munster, do Luxemburgo.

O Puma conta, mais uma vez, com o apoio significativo da Red Bull e apresenta uma base branca com chamativos flashes azuis. As marcas M-Sport e Ford são proeminentes em todo o carro, juntamente com os logótipos dos principais patrocinadores, incluindo Castrol, SafetyCulture, Sparco e Fleetback.

Fourmaux regressa à categoria máxima do WRC depois de ter passado grande parte da época de 2023 concentrado nas campanhas do WRC2 e do Campeonato Britânico de Ralis. O piloto de 28 anos conduziu um Puma no final da temporada do ano passado no Japão, mas abandonou na segunda especial depois de sair da estrada em condições climatéricas extremas. Tal como Dani Sordo no mesmo sítio.

Munster, por sua vez, estreou-se nos Rally1 no Chile e garantiu um louvável sétimo lugar no Rali da Europa Central pouco depois. A época de 2024 marca o seu primeiro ano a tempo inteiro na categoria principal e o jovem está ansioso por causar boa impressão.