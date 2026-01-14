M-Sport Ford Puma Rally1 2026: novo visual no adeus à Red Bull

A M-Sport desvendou o Ford Puma Rally1 para o Mundial de Ralis de 2026, apresentando uma nova decoração. A grande novidade é a ausência do logotipo da Red Bull, que passa a estar presente apenas no Toyota GR Yaris Rally1 do atual campeão do mundo, Sébastien Ogier.

Os logótipos da Motorsport Ireland Rally Academy, programa que apoia os pilotos de fábrica Josh McErlean e Jon Armstrong para a temporada de 2026 aparecem nas laterais e na base do capô. O verde e azul predominantes na frente do carro evocam a pintura tradicional da academia irlandesa, utilizada anteriormente por McErlean antes da sua integração na formação Rally1 da M-Sport em 2025. O logótipo da Castrol complementa a composição.

Já em dezembro, Richard Millener falava na saída de um importante patrocinador e se já era difícil, agora imaginem…

FOTOS M-Sport WRT