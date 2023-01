M-Sport Ford mostram a nova decoração do Ford Puma Rally1 | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team entra na nova temporada com um novo visual, segundo a equipa, inspirado pela música synthwave, e mantendo o seu aspeto eletrificado como um aceno de cabeça para a era híbrida. A equipa esperando causar impacto na cor, mas principalmente no desempenho em 2023. O novo desenho será levado para os troços do Rali de Monte-Carlo por Ott Tänak e Pierre-Louis Loubet.

A marca Ford permanece proeminente no carro no local central do capot, enquanto que o icónico Red Bull continua a ser uma característica chave dos carros de Tänak e Loubet.

O patrocínio alargado da Red Bull abrange agora ambos os pilotos, que passam a ser atletas oficiais da Red Bull. Jourdan Serderidis, conduzindo o terceiro carro de Rally1 da M-Sport em Monte, partilha o aspeto vívido do alinhamento de carros com as mesmas cores