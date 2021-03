M-SPORT/FORD COMPROMETE-SE COM A ERA HÍBRIDA DO WRC

A M-Sport Ford anunciou hoje o seu comprometimento com a nova era híbrida do Mundial de Ralis, prevista para o triénio de 2022 a 2024. Tendo em conta que o novo carro já roda e testes era uma desfecho previsível, mas ainda assim é sempre importante a sua confirmação. A Toyota e a Hyundai também já estão confirmadas.

Este novo compromisso volta a fortalecer a relação da M-Sport com a marca da Oval Azul, uma parceria que tem tido um sucesso considerável ao longo de mais de duas décadas. Juntando forças em 1997, a M-Sport Ford garantiu sete Campeonatos Mundiais de Ralis, 61 vitórias, 262 pódios e mais de 1500 vitórias em troços, tornando-se desta forma uma das parcerias de maior sucesso deste desporto, com um recorde ininterrupto de 258 pontuações consecutivas: “A introdução de tecnologia híbrida no Mundial de Ralis assinala um desenvolvimento marcante ao mais alto nível do desporto, e a M-Sport Ford continua empenhada em fornecer resultados de topo com tecnologia vencedora de ralis”, lê-se no comunicado da M-Sport/Ford.

Este compromisso também assegura a continuação da M-Sport no desporto, salvaguardando postos de trabalho e reforçando a equipa em Dovenby Hall.

Alinhado com a estratégia global da Ford no sentido de criar um futuro mais sustentável, o campeonato mais duro do mundo para carros baseados na produção, está agora totalmente empenhado na introdução de tecnologia um pouco mais ecológica. Muito importante também o facto da M-Sport Ford continuar empenhada na continuação da sua parceria de sucesso.