M-Sport/Ford com novos desafios no Rali da Croácia: experiência vs. estreia

A equipa M-Sport Ford ruma à Croácia para a primeira prova integral de asfalto da temporada do WRC, marcada por um percurso renovado e condições meteorológicas imprevisíveis que exigirão precisão absoluta das duplas Jon Armstrong/Shane Byrne e Josh McErlean/Eoin Treacy.

O Rali da Croácia apresenta uma configuração inédita, com o centro operacional transferido para Rijeka. O novo itinerário introduz classificativas costeiras rápidas e técnicas, onde a lama e os detritos no asfalto prometem testar a adaptabilidade das equipas. Após testes preparatórios marcados por frio e chuva atípicos, a escolha de pneus será o fator determinante para o sucesso.

Experiência vs. Estreia

Jon Armstrong e Shane Byrne chegam motivados pela vitória alcançada neste terreno em 2025 (ERC), trazendo um conhecimento valioso que poderá ser decisivo. Em contraste, Josh McErlean e Eoin Treacy estreiam-se no evento com o objetivo de garantir uma performance consistente e evolutiva.

Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford, sublinha o otimismo cauteloso: “A vitória do Jon e do Shane no ano passado dá-lhes uma confiança real nestas estradas, o que deve apoiar o Josh e o Eoin na sua estreia”. No entanto, o responsável alerta que o traçado revisto nivela a competição: “O conhecimento passado tem limites; a precisão e a adaptabilidade serão cruciais, mas as novas etapas oferecem a estes jovens pilotos uma oportunidade real de obterem excelentes resultados”.

Com níveis de aderência em constante mutação, a estratégia da equipa focar-se-á no equilíbrio entre a agressividade necessária e o controlo absoluto, num rali onde qualquer erro nas secções rápidas poderá ser definitivo.