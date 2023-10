M-Sport/Ford com muito para resolver: fica nos Rally1? sim, com que pilotos? | AutoSport

Como é lógico, a saída de Ott Tänak da M-Sport irá levar a equipa a mudar novamente de ‘tática’, isto se resolver os problemas que tem atualmente e se mantiver no WRC (Rally1) o que não é um dado adquirido neste momento.

Partindo do princípio que a M-Sport vai continuar ligada à Ford nos Rally1, a M-Sport Ford dificilmente iniciará a próxima temporada do Mundial de Ralis com um piloto de ponta, capaz de ganhar ralis.

Vamos ver o que sucede com o line-up da Hyundai, é certo que Esapekka Lappi e Teemu Suninen devem ter que partilhar o terceiro carro, há ainda Dani Sordo, e por isso Lappi ou (especialmente) Suninen podem ser uma boa opção para a M-Sport.

No papel, a ideia da M-Sport para 2023 era boa, apostar a fichas todas em Tänak, mas as coisas correram mal, e nem o facto da M-Sport ter neste momento mais vitórias que a Hyundai serve para alguma coisa.

É fácil de perceber que a M-Sport não tem qualquer piloto de ponta disponível. Portanto, apostar nos jovens, é o mais provável de suceder até porque é difícil encontrar um piloto de topo atual que não tenha passado pela M-Sport. Kalle Rovanpera, por exemplo…

Parece cada vez mais que Adrien Fourmaux pode retornar ao Ford Puma Rally1, Pierre-Louis Loubet está melhor, mas ainda precisa de tempo. O interessante da questão era que a M-Sport/Ford tivessem um piloto capaz de ganhar ralis, mas para já esse é um cenário complicado.