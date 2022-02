M-Sport foi a antítese de Monte Carlo | AutoSport

Já se calculava que o ‘brilharete’ da M-Sport/Ford no Rali de Monte Carlo dificilmente teria sequência no Rali da Suécia, mas esperava-se bem mais dos homens da Ford. O piloto de ‘ponta’ da equipa, Craig Breen, falhou, Adrien Fourmaux tinha necessariamente que tudo fazer para acumular quilómetros e terminar a prova, depois do acidente de Monte Carlo a Gus Greensmith pedia-se que desse sequência ao bom trabalho da primeira prova. Só este último, de algum modo cumpriu, e foi recompensado com um segundo quinto lugar consecutivo.

Craig Breen e Paul Nagle saíram de estrada na PE2, e ficaram presos num banco de neve. Adrien Fourmaux rodou calmamente até ter um problema mecânico no Ford Puma Rally1, que o retirou de prova. Para Rich Millener, Chefe de Equipa: “sabíamos que repetir o conto de fadas de Monte Carlo seria complicado, mas estamos desapontados com a prova. Sabemos que temos ritmo para os outros pilotos, mas questões técnicas e erros dos pilotos significaram que não conseguimos capitalizar o nosso grande arranque em Monte Carlo. Temos agora uma pausa antes da Croácia, vamos testar e ver o que o Puma pode fazer”, disse.