M-Sport faz mudanças na gestão | AutoSport

A M-Sport UK anunciou hoje que o Diretor Comercial John Steele deixará o cargo no final de 2023. John está na M-Sport há quase 40 anos e desempenhou um papel fundamental ao ajudar a construir a empresa desde os seus primórdios até à potência do desporto automóvel que é hoje.

Olhando para o futuro, Malcolm Wilson aproveitou esta oportunidade para reestruturar a empresa e nomear uma nova equipa de liderança para levar a empresa para a frente sob a sua gestão.

Desde a sua criação em 1996, a M-Sport alcançou um crescimento notável, estabelecendo-se como um líder global na indústria dos desportos motorizados. Com instalações de vanguarda em Cumbria, no Reino Unido, e mais recentemente em Cracóvia, na Polónia, ambas produziram veículos e desempenhos vencedores em todo o mundo.

Durante os últimos 26 anos, a M-Sport tornou-se o maior fabricante global de carros de rali Ford e é atualmente o único fabricante a produzir um carro de rali em todos os escalões das categoria FIA. A equipa tem tido um sucesso considerável, não tanto recentemente, tendo assegurado sete Campeonatos Mundiais de Ralis da FIA e 63 vitórias no WRC até à data.

Mas não é apenas nos ralis que a M-Sport se destaca, os outros prémios da empresa incluem: Parceiro Técnico da Bentley Motors para o seu Continental GT3; conceção e fabrico de uma gama de veículos vencedores de Rallycross; Parceiro Técnico para o Jaguar I-PACE eTROPHY; fornecedor do motor de controlo do TOCA British Touring Car; conceção e fabrico do novo motor do Mustang GT3; e parceiro escolhido para gerir o programa oficial Ford Dakar a partir de 2024.

O primeiro passo na jornada para garantir o futuro da M-Sport foi concluído no início deste ano. A empresa passou de M-Sport para M-Sport UK, traçando uma linha clara entre as actividades de desporto automóvel e outros interesses comerciais.

O dia de hoje marcará o segundo passo na evolução da M-Sport UK, com a nomeação de uma nova equipa de liderança para trabalhar ao lado de Malcolm Wilson, que continua a ser presidente e proprietário e continuará a orientar a empresa utilizando a sua vasta experiência e conhecimentos.

A nova equipa de liderança será composta pelo atual diretor da empresa, Matthew Wilson, pelo diretor técnico, Chris Williams, pelo chefe da equipa WRC, Richard Millener, pelo diretor financeiro, Paul McKnespiey, e pelo membro do conselho de administração da M-Sport Poland, Maciej Woda – todos eles terão agora a responsabilidade de orientar o futuro sucesso da M-Sport UK.

John continuará a ser diretor da M-Sport UK até ao final do ano e supervisionará a transição para a nova equipa de liderança. Posteriormente, continuará a prestar assistência à nova equipa dirigente numa função consultiva.

A M-Sport UK está empenhada em assegurar que a transição para a nova equipa dirigente se processe sem problemas e em garantir a estabilidade para os seus clientes, fornecedores e pessoal, à medida que a empresa inicia um novo capítulo.

O Diretor-Geral da M-Sport, Malcolm Wilson OBE, afirmou: “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao John por tudo o que fez para ajudar a transformar a M-Sport naquilo que é atualmente – sem ele, isso não teria sido possível. Agora que ele se afasta, chegou o momento de avançar com o nosso plano de sucessão para a M-Sport UK e, com o Matthew, o Chris, o Rich, o Paul e o Maciej, temos cinco pessoas excecionalmente motivadas, com o conhecimento e a visão necessários para garantir o nosso crescimento e sucesso contínuos. Já temos uma estreita relação de trabalho quotidiana e estou ansioso por continuar e reforçar essa relação nos próximos anos”.