M-Sport estende-se para o TT: “estamos a olhar para todo o tipo de oportunidades” | AutoSport

A M-Sport está a desenvolver o Ford Ranger T1+ em parceria com os sul-africanos da Neil Woolridge Motorsport e deverá fazer a sua estreia no Dakar em 2024, e aí pode-se abrir um novo capítulo na estrutura de Malcolm Wilson, pois ao contrário do WRC, que está a marcar passo, o Mundial de Todo o Terreno está em pleno crescimento, e embora Wilson não admita uma mudança total, até porque como se sabe é para já a única que está envolvida em três níveis do WRC com o WRC Junior (Ford Fiesta Rally3), WRC2 e WRC, o TT é uma boa hipótese de expansão.

Há algum tempo que a M-Sport deixou as pistas, onde esteve com a Bentley e Jaguar, e Malcolm Wilson diz agora que o TT é uma oportunidade fora do WRC: “o que temos no WRC mantém-nos totalmente ocupados”, disse Wilson, que acrescenta, no entanto: “digamos que sem a velocidade temos um pouco mais de capacidade com as novas instalações. Portanto, estamos a olhar para todo o tipo de oportunidades e esta e o TT é uma delas”, disse.