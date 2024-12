M-Sport defende Josh McErlean e reforça aposta em jovens talentos no WRC

Richard Millener responde às críticas e destaca visão da M-Sport para o futuro dos ralis…

O Diretor da M-Sport Ford World Rally Team, Richard Millener, teve que vir a público responder aos críticos que questionaram a sua decisão de contratar Josh McErlean para uma campanha completa no Mundial de Ralis.

Millener defendeu a escolha de Josh McErlean como segundo piloto de fábrica para a temporada de 2025. Aos 25 anos, McErlean ‘bateu’ outros candidatos e foi confirmado para todas as 14 rondas do WRC, ao lado de Eoin Treacy.

Embora tenha enfrentado críticas devido à idade, Millener destacou o potencial do jovem piloto, que se destacou no WRC2 e conquistou um segundo lugar no Rally de Portugal em 2024. Sem pressão imediata, a equipa aposta em desenvolver McErlean como um piloto versátil, mantendo a tradição da M-Sport Ford de dar oportunidades a novos talentos. Para McErlean, competir na elite do desporto é a realização de um sonho, e o irlandês promete retribuir a confiança depositada nele, encarando esta nova fase como um início promissor.

Na verdade, para perceber a decisão da M-Sport basta olhar para o seu percurso: se não tivesse a política de promover jovens pilotos, vários dos que chegaram ao topo do WRC, incluindo o atual campeão, Thierry Neuville, passaram pela M-Sport/Ford e se não houver equipas que façam estas apostas é muito difícil que o topo dos ralis se renove com assiduidade.

Aliás, num contexto perfeito, até era bom as equipas serem obrigadas a ter um sub-25 ou mesmo sub-23, e haver mesmo uma competição como existe no Europeu de Ralis, embora até pudesse ser menos de sub-27 como é no ERC. Essa é forma ideal de fazer crescer mais rapidamente pilotos. Claro que sabemos que os ralis estão caros demais, mas é mesmo por isso que a FIA está a regulamentar para cortar nos custos.