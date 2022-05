M-Sport dá voto de confiança a Adrien Fourmaux | AutoSport

O facto de Adrien Fourmaux ter vindo testar a Portugal com a M-Sport era um sinal decisivo que a equipa o iria manter no seu line-up, pelo menos no Rali de Portugal, onde já estava inscrito. Depois de três abandonos em três provas, dois deles por acidentes graves, o francês foi posto em causa pela própria equipa que revelou pretender analisar a sua possível continuidade e pelos vistos optaram por um voto de confiança: “Ainda acreditamos nele, isso não mudou”, disse o Chefe de Equipa, Richard Millener ao Dirtfish: “Achámos que seria prejudicial para o seu desenvolvimento se o tirássemos do carro e o colocássemos noutra categoria em Portugal. Portanto, ele vai estar no evento num Ford Puma Rally1. Ele sabe o que tem de fazer. Já falámos sobre isso e agora ele precisa de relaxar e continuar a conduzir o carro. Não temos dúvidas quanto à sua velocidade e ao seu potencial. Ele pode conseguir ultrapassar isto”, disse. A verdade é que a M-Sport já passou pelo menos, por exemplo com Ott Tänak. Veja-se o piloto que o estónio se tornou quando deu o ‘click’…

FOTO ACP/João da Franca