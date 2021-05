M-Sport com boa prestação em Portugal | AutoSport

O Rali de Portugal ficou marcado pelo melhor resultado de conjunto do ano para a M-Sport, com Gus Greensmith e Adrien Fourmaux a completar o Rali de Portugal no top 6.

Greensmith foi quinto na frente do francês, mostrando o porquê da prova portuguesa ser a sua preferida do WRC. Um furo no sábado, e um problema de motor, custaram tempo valioso a Greensmith, que fez a sua melhor exibição do ano.

Já Adrien Fourmaux, estreou-se com um WRC em pisos de terra e o mínimo que se pode dizer é que prometem. Para o Diretor Executivo da M-Sport, Malcolm Wilson: “O Gus e o Adrien estiveram excelentes. Este é um evento muito desafiante, mas eles fizeram tempos extremamente encorajadores, apesar da sua falta de experiência. Na M-Sport sempre nos orgulhámos de dar aos jovens pilotos a oportunidade de brilhar no Mundial de Ralis e foi exatamente isso que Gus e Adrien fizeram este fim-de-semana. Ambos tiveram de lidar com situações difíceis, mas nunca perderam a compostura e mantiveram-se sempre fiéis ao objectivo que lhes fixámos, chegar ao fim e mostrar velocidade e potencial”, disse.

Para Gus Greensmith (5º): “Foi um fim-de-semana muito bom, igualei o meu melhor resultado no WRC até aqui, e as coisas parecem bem para o futuro, e isso é importante. Tivemos alguns problemas, mas em termos de ritmo e desempenho estou realmente feliz”.

Já para Adrien Fourmaux (6º): “Foi um rali muito bom para mim e foi interessante abrir a estrada. Foi difícil, mas muito bom para a aprendizagem. Aprendi tanto com o carro este fim-de-semana, e foi isso que vim cá fazer. A maior parte dos troços, os meus adversários já os conheciam, mas em Felgueiras, que não era utilizado há muitos anos, fomos os segundos mais rápidos duas vezes”, disse.