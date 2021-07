M-Sport apresenta Ford Puma Rally1 | AutoSport

Ainda há cerca de um mês perguntámos a Malcolm Wilson se era verdade que o novo Rally1 da Ford iria basear no Puma e a resposta foi “tens que esperar para ver…”. Ora aí está, e é mesmo: o novo Ford Puma Rally1.

A M-Sport Ford World Rally Team acabou de revelar o seu novo carro híbrido Ford Puma Rally1, que irá competir no Mundial de Ralis da FIA a partir de 2022. O carro vai mostrar-se pela primeira vez, em Goodwood.

A M-Sport Ford World Rally Team (WRT) desvendou hoje, pela primeira vez, o protótipo do seu novo carro de ralis, o Puma Rally1, proposta que, a partir de 2022, irá ajudar a iniciar uma nova era de competição ‘eletrificada’ no âmbito do Mundial de Ralis.

Fazendo a sua estreia mundial no Goodwood Festival of Speed, em West Sussex (Reino Unido), o Ford Puma Rally1 da M-Sport recorre um propulsor híbrido de nova geração que combina o desempenho de um motor a gasolina EcoBoost de 1,6 litros, com um motor elétrico de 100 kW e uma bateria de 3,9 kWh.

O novo veículo de competição também reflete o empenho da Ford numa aposta a 100% na eletrificação. A empresa anunciou, no início do presente ano, que até meados de 2026 a totalidade da sua gama de veículos de passageiros na Europa será composta por veículos com capacidade de zero emissões, 100% elétricos ou híbridos plug-in, evoluindo para veículos totalmente elétricos até 2030.

O desempenho do protótipo Puma Rally1 será demonstrado entre 8 e 10 de julho na famosa prova de Goodwood, contando ao volante com Adrien Fourmaux, piloto do M-Sport Ford WRT, e com Matthew Wilson, piloto de testes da Ford M-Sport, passando, depois, a ser utilizado como carro de desenvolvimento e preparação da época de 2022.

“A Ford está totalmente empenhada num futuro eletrificado e a intensidade imposta pelo mundo da competição tem sido responsável por muitas das inovações que atualmente surgem nos nossos modelos de estrada”, comentou Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance. “O Ford Puma Rally1 da M-Sport irá pôr à prova a potência híbrida e comprovar que a tecnologia é capaz de proporcionar um desempenho emocionante”.

A Ford e a M-Sport anunciaram, no início deste ano, a continuidade do seu compromisso, com um novo acordo de três anos, introduzindo a tecnologia híbrida no nível mais elevado de competição de ralis, a nível global. O novo e sofisticado propulsor híbrido plug-in irá proporcionar uma performance digna deste nível de competição, bem como a capacidade para percorrer cidades, vilas e Parques de Assistência entre as Etapas das provas, recorrendo apenas a energia elétrica.

O sistema híbrido do Puma Rally1 funciona com princípios semelhantes aos do Puma EcoBoost Hybrid de produção. O propulsor capta a energia normalmente perdida durante as fases de travagem e desaceleração e armazena-a numa bateria que pode alimentar o motor elétrico, para melhorar a eficiência de consumos do modelo ou fornecer um aumento de performance, a qual, no caso do Puma Rally1, pode ascender a 100 kW, em aumentos múltiplos de potência máximos de três segundos durante a competição.

Tal como a tecnologia híbrida plug-in disponível para os clientes Ford em veículos como o Kuga Plug-in Hybrid, a bateria pode também ser recarregada com a utilização de uma fonte de energia externa, nos Parques de Assistência entre as Etapas das provas do WRC, com um tempo de carregamento que demora aproximadamente 25 minutos. Pesando 95 kg, o sistema híbrido é arrefecido por líquido e ar e está alojado num compartimento com resistência balística, permitindo-lhe suportar o impacto de detritos e elevadas forças G, em caso de eventuais acidentes.

Complementarmente, os veículos com homologação FIA WRC Rally1 vão utilizar na época de 2022 um combustível não-fóssil, que combina elementos sintéticos e biodegradáveis para produzir um combustível 100% sustentável.