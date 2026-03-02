M-Sport aponta 2027 como ano de transição e adia novo carro WRC27 para 2028

Equipa de Malcolm Wilson prevê começar a nova era com um Fiesta Rally2 evoluído e aguarda clarificação sobre o futuro comercial do WRC

A M-Sport Ford definiu 2027 como um ponto de passagem na entrada na próxima geração do Campeonato do Mundo de Ralis, admitindo que deverá iniciar a nova fase regulamentar com uma base Rally2 adaptada e só mais tarde avançar para um projeto totalmente alinhado com os futuros carros WRC27.

A mudança de regulamentos, prevista para a próxima época, substitui os atuais Rally1 por novas máquinas com o objetivo declarado de reduzir custos, permitindo também a atualização de modelos Rally2 para cumprirem os requisitos.

Segundo entrevista de Richard Millener, diretor da equipa à revista alemã Motorsport Aktuell, o plano passa por alinhar em 2027 com o Fiesta Rally2, não antecipando a introdução de um carro desenvolvido de raiz para o novo quadro técnico já em 2027. Esse passo é encarado como mais provável em 2028, numa decisão que, segundo o responsável, depende da clarificação dos detalhes regulamentares e da visão futura do promotor do campeonato.

Toyota lidera desenvolvimento; Hyundai e M-Sport preparam soluções intermédias

No atual panorama, a Toyota é apontada como a única estrutura que já construiu um WRC27 totalmente novo, tendo já cerca de 2.000 Km de testes mas por outro lado a Hyundai e M-Sport devem correr em 2027 com projetos assentes nos seus Rally2 ‘melhorados’, a Hyundai com um carro completamente novo e a M-Sport com o atual Fiesta Rally2. A decisão de investir num WRC27 totalmente novo permanece ligada ao enquadramento comercial e técnico que vier a ser consolidado para o campeonato, com a M-Sport a assumir prudência antes de comprometer recursos num ciclo de desenvolvimento mais ambicioso.