M-Sport anuncia saída de Tanak: “foi um prazer trabalhar com o Ott e o Martin esta época” | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team anunciou a saída de Ott Tänak no final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023.

Até agora, Tänak e a M-Sport tiveram alguns momentos para celebrar, como agora o triunfo no Rali do Chile, a que se juntou um triunfo na neve e no gelo da Suécia, os resultados daí para a frente foram fracos, mas a meio da época, Tänak e Järveoja ocupavam o terceiro lugar na classificação e ainda tinham hipóteses de garantir o campeonato, mas o infortúnio a meio da época arruinou quaisquer esperanças de um segundo título mundial. há muito se fala da possível saída de Tanak, agora está confirmada.

Antes de virar as atenções para 2024, ainda faltam disputar duas rondas da temporada de 2023 e as ambições da equipa permanecem inalteradas. Para além disso a equipa está totalmente concentrada em garantir que encontra um caminho adequado que lhe permita continuar a competir na classe superior do WRC.

Ao longo dos últimos 20 anos, a equipa tem alimentado alguns dos melhores pilotos emergentes do desporto – introduzindo, promovendo e desenvolvendo a próxima geração de talentos. O desenvolvimento de talentos da M-Sport é indiscutível, com todos os vencedores de eventos do WRC das últimas duas décadas a terem feito parte da equipa em algum momento.

A M-Sport acredita que uma reorientação para esta abordagem será fundamental para o desenvolvimento contínuo da equipa a longo prazo.

O Diretor de Equipa da M-Sport, Richard Millener, afirmou: “Foi um prazer trabalhar com o Ott e o Martin esta época, foi necessário muito trabalho para tornar realidade o sonho de os trazer de volta à M-Sport. Infelizmente, por vezes as coisas não correm como esperávamos e a sua decisão de deixar a equipa no final da época é uma consequência que temos de aceitar, ao mesmo tempo que pensamos no que podemos alcançar em 2024.

“Gostaria, no entanto, de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos na M-Sport que trabalharam incansavelmente para dar tudo de si neste projeto com o Ott e o Martin. O seu trabalho árduo foi recompensado com duas vitórias soberbas, mas mesmo com o infortúnio eles nunca desistiram, o que só demonstra a sua força e determinação. Ainda faltam dois eventos e o nosso objetivo continua a ser obter mais resultados de topo.”