M‑Sport sai de um Rali Safari “brutal” com muitas lições: “verdadeiro teste ao homem e à máquina”
Para a M‑Sport Ford, o Safari 2026 foi definido pela resistência. Jon Armstrong e Shane Byrne levaram o Puma Rally1 até ao final, num 15.º lugar geral que a equipa descreve como fruto de “uma aventura verdadeiramente queniana”, marcada por furos, reparações de recurso à beira da estrada e um ritmo competitivo em vários troços. Josh McErlean e Keaton Treacy mostraram também boa velocidade antes de abandonarem no sábado, enquanto a dupla Romet Jürgenson / Siim Oja aproveitou o fim de semana para acumular experiência com o Fiesta Rally2, apesar de problemas técnicos constantes.
O diretor de equipa, Richard Millener, resumiu o desafio ao dizer que “este fim de semana foi, sem dúvida, uma verdadeira aventura queniana – as condições foram inacreditáveis, um verdadeiro teste ao homem e à máquina”. Reconheceu que foi “um fim de semana duro”, mas salientou “a boa aprendizagem para as equipas e outra demonstração de velocidade impressionante do Jon e do Shane”.
Millener admitiu frustração com o rali de McErlean e Jürgenson, sublinhando, contudo, que “mostraram um excelente ritmo quando tudo funcionava como devia”.
Concluiu olhando já para o asfalto: “levamos daqui mais um balde de memórias quenianas e agora esperamos condições mais suaves, mas especiais igualmente desafiantes, na Croácia, onde voltamos ao asfalto”.
FOTO @World
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