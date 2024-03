Luca Napolitano, CEO da Lancia: “Voltaremos aos Ralis? Estamos a trabalhar nisso…” | AutoSport

A Lancia apresentou hoje o seu novo logótipo HF, que será usado em todas as versões de alta performance da marca e anunciou Ypsilon HF 100% elétrico. A Lancia também está a considerar um regresso aos ralis. “Estamos a trabalhar nisso”, disse Luca Napolitano, CEO da marca.

É hoje revelado o logótipo HF, cuja estreia acontecerá com o novo Lancia Ypsilon HF e que será utilizado em todas as versões de alta performance da marca. O logótipo HF foi originalmente apresentado em 1960 aquando da criação do Clube ‘Lancia Hi-Fi’, um clube exclusivo para os clientes mais fiéis da marca, e foi depois adotado em 1963 pela Squadra Corse Lancia liderada por Cesare Fiorio.

Reinterpretado de uma forma moderna, o novo logótipo HF revisita todos os elementos distintivos da marca histórica, formados pelo pequeno elefante e pelo acrónimo HF, para os tornar modernos e projetá-los no futuro.

O novo Ypsilon HF – que chegará em 2025 – será 100% elétrico, estará equipado com um motor de 240 cv e terá uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos.

“Por ocasião da estreia do filme “Race for Glory” nas principais salas de cinema italianas, tenho o prazer de revelar o novo logótipo HF, o qual fará a sua estreia no novo Lancia Ypsilon HF, antes de ser utilizado nas futuras versões de alta performance da marca. Após a apresentação do novo Lancia Ypsilon, o primeiro automóvel da nova era da marca, damos hoje mais um passo em frente no caminho do seu Renascimento, para enfatizar a alma mais brutal e radical da marca e o seu compromisso de se concentrar em modelos de performance, revivendo um sonho que impressionou imensas pessoas em todo o mundo. O orgulho no glorioso passado desportivo da marca tem sido uma das inspirações para os futuros modelos Lancia: basta olhar para os faróis traseiros redondos do novo Ypsilon para recordar os do Stratos, um dos primeiros automóveis Lancia a exibir o logótipo HF”, afirmou Luca Napolitano, CEO da marca Lancia.E acrescenta: “Voltaremos aos Ralis? Estamos a trabalhar nisso”.

O novo logótipo HF e o Lancia Ypsilon HF

O Lancia Centro Stile reinterpretou o logótipo original HF, tornando-o contemporâneo. Em particular, as cores do logótipo HF, branco, vermelho e preto, foram reutilizadas, sem acrescentar elementos gráficos, mas simplificando-os e tornando-os mais puros, respeitando as geometrias inconfundíveis da marca Lancia. As cores são as do logótipo oficial do FulviaCoupè de 1966, enquanto a inclinação das letras é a do logótipo do Lancia Delta dos anos 90 para exprimir velocidade e radicalidade.

O novo logótipo HF assume a abordagem ProgressiveClassic porque, num equilíbrio perfeito entre o passado e o futuro, todos os elementos distintivos da marca histórica, compostos pelo pequeno elefante e pelo acrónimo, são agora reinterpretados para serem projetados no futuro. Os elementos constitutivos da marca são símbolos da herança Lancia agora simplificados, tanto em termos de linhas como de formas, criando um novo equilíbrio capaz de exprimir inovação, qualidade e o espírito italiano com um toque de ecletismo.

O requinte artesanal do logótipo beneficia hoje dos avanços tecnológicos alcançados ao longo dos anos. O Lancia Ypsilon HF terá uma suspensão rebaixada, vias alargadas, será 100% elétrico com um motor de 240 cavalos e disporá de uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos.

O logótipo HF e a Squadra Corse Lancia

O logótipo HF foi introduzido pela primeira vez em 1960, no Salão Automóvel de Genebra, quando um grupo de apaixonados proprietários de automóveis Lancia fundou o clube “Lancia Hi-Fi” (Hi-Fi significa High-Fidelity), reservado para aqueles que compraram pelo menos seis automóveis Lancia novos. As iniciais HF apareceram pela primeira vez em alguns modelos desportivos Lancia, como o FlaminiaPinin Farina Coupé, o Flaminia Sport Zagato e o Flavia Coupé.

Alguns anos mais tarde, em fevereiro de 1963, Cesare Fiorio, em conjunto com alguns pilotos e proprietários apaixonados por automóveis Lancia, fundou a HF Lancia Racing Team. O logótipo escolhido para a Racing Team consiste nas letras maiúsculas HF, brancas sobre um fundo preto, com quatro elefantes vermelhos a correr como mascotes e a inscrição em maiúsculas Squadra Corse, branca sobre um fundo vermelho, por baixo.

O lendário Fulvia Coupé HF de 1966 foi o primeiro a apresentá-lo, recordado pelas suas inúmeras vitórias em ralis, seguido pelo imbatível Stratos HF de 1974 a 1978, o Delta Turbo em 1983 e, finalmente, o Delta 4WD, o Delta Integrale e o Delta HF Integrale Evolution.

Inúmeros foram os sucessos dos automóveis Lancia HF desde o nascimento da HF Lancia Racing Team. Em 1972, o Fulvia HF venceu o Campeonato Internacional de Construtores, que se tornou no Campeonato Mundial de Ralis a partir do ano seguinte; uma competição que viu o mesmo Fulvia HF e o Stratos HF triunfarem em 1974 e o Stratos HF no biénio 1976-1977, culminando nos seis títulos consecutivos conquistados entre 1987 e 1992 pelo icónico Delta HF com tração integral, um modelo capaz de se destacar em várias versões, 4WD, 8v, 16v e Evolution.

A origem do símbolo do pequeno elefante, entre a lenda e a realidade

Entre a lenda e a realidade, diz-se que, já em 1953, o pequeno elefante foi escolhido como amuleto da sorte por Gianni, filho de Vincenzo Lancia e Diretor-Geral do fabricante de automóveis de 1949 a 1955. O significado seria atribuído à ideia de que, uma vez lançados numa corrida, os elefantes são imparáveis. O símbolo do paquiderme galopante, inicialmente representado a azul e depois a vermelho, parece provir da mitologia oriental, como símbolo de boa sorte e de vitória, desde que seja representado com a tromba estendida para a frente.

Lancia

Com 117 anos de história, Lancia representa a intemporal Elegância Italiana; uma marca que fez sonhar as pessoas de todo o mundo, graças aos seus veículos icónicos: os elegantes Flaminia e Aurelia B24 Spider, os modelos de elevada performance Delta, Stratos e 037, os ecléticos Fulvia e Beta HPE e muitos outros.

A Lancia está, agora, pronta a iniciar o seu Renascimento com um plano estratégico a dez anos que está a avançar muito rapidamente.

A inovação e o design intemporal sempre foram os princípios fundamentais da marca. Hoje, a sustentabilidade, a centralidade no cliente e a responsabilidade social também se tornaram essenciais, porque a Lancia está determinada a olhar para o futuro com grande empenho e ambição.