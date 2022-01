Line up do FIA Júnior WRC 2022: Novos nomes… e um McRae | AutoSport

Já é conhecido o alinhamento de pilotos para o Campeonato FIA Júnior WRC de 2022, finalizado antes do Rally da Suécia, que inclui o regresso do campeão reinante da FIA Júnior WRC, Sami Pajari. Entre os nomes agora divulgados, pode estar o próximo Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier. Para já… há um McRae!

Oito equipas vão alinhar no Rally Suécia em carros idênticos, o Fiesta Rally3 da M-Sport, com dois estreantes a juntarem-se ao alinhamento. Sami Pajari é o primeiro piloto a entrar no WRC Júnior como campeão reinante, desde Patrick Sandell em 2007, sendo Per Gunnar Andersson o único piloto a ganhar mais do que um título do WRC Júnior, depois de triunfar no campeonato em 2004 e 2007.

Pajari deverá retomar a batalha com o vice-campeão de 2021, Jon Armstrong, com ambos os pilotos a optarem por trazer novos navegadores, com Enni Malkonen sentada ao lado de Pajari e Brian Hoy, com Armstrong.

O vencedor do Tour de Corse de 2018, Jean-Baptiste Franceschi, regressa ao plantel no que está prestes a ser um campeonato muito disputado, depois de ter vencido Pajari no ERC3 Junior em 2021. A entrada de Franceschi é fruto do prémio ‘Escada de Oportunidade’ da M-Sport.

Um par de equipas estreantes juntam-se ao plantel com o queniano McRae Kimathi a fazer a sua estreia no Júnior WRC após a sua bem sucedida estreia no Safari Rally Quénia em 2021 num Fiesta Rally3. Depois de fazer a sua estreia no WRC no seu evento em casa no Acropolis Rally Grécia em 2021, Panagiotis Roustemis embarca na sua primeira temporada completa de ralis internacionais no Junior WRC.

Para Maciek Woda, Manager do Campeonato do WRC Júnior, disse: “Temos de novo um alinhamento talentoso para o Junior WRC em 2022, o que é ainda mais excitante quando se considera que estamos a entrar na nossa primeira época de competição de tracção às quatro rodas.

A notícia de destaque é o regresso de Sami Pajari, reentrando no campeonato depois de ganhar em 2021, mas na verdade é uma rota de progressão natural que vai do Fiesta Rally4 para o Fiesta Rally3. Faz do WRC Junior um desafio totalmente novo para Sami e todos os outros que regressam, agora que se trata de um campeonato de tração às quatro rodas.

Vai ser um ano muito interessante e quase uma continuação do ano passado também com Sami e Jon a regressar ambos com pilotos como William Creighton, Lauri Joona e Robert Virves, que todos sabemos serem muito competitivos.

Estou muito feliz por ver também o nome de J.B.Franceschi na lista de inscritos, ele teve uma enorme luta para chegar ao ponto em que se encontra agora, e sei que é um piloto muito talentoso, que tenho a certeza que vai tornar a luta do campeonato ainda mais interessante. McRae Kimathi é a primeira das nossas duas novas equipas de que eu gostaria de falar, ele impressionou muito no Rali Safari num Fiesta Rally3 no ano passado, e está a mostrar uma boa atitude. É uma história semelhante também para Panagiotis, que sei que trabalhou incrivelmente para entrar no campeonato deste ano, pelo que será interessante acompanhar o seu progresso ao longo da época”.

Sami Pajari/Enni Malkonen

Lauri Joona/Mikael Korhonen

Jon Armstrong/Brian Hoy

Robert Virves/Aleks Lesk

William Creighton/Liam Regan

Jean-Baptiste Franceschi/Anthony Gorguilo

McRae Kimathi/Kioni Mwangi

Panagiotis Roustemis/Christos Bakloris