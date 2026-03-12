Lia Block ‘esquece’ Fórmula 1 e aposta tudo nos ralis

Lia Block, filha do malogrado Ken Block, vai disputar em 2026 o título absoluto do American Rally Association (ARA) National Championship ao volante de um Hyundai i20 N Rally2, deixando para trás a aposta na Fórmula 1 para regressar “a casa”. Depois de duas temporadas na F1 Academy, integrada no programa da Williams, a jovem norte‑americana de 19 anos decidiu focar‑se exclusivamente nos ralis, sem qualquer plano de competição em pista para esta época: “Sinto‑me incrível por estar de volta aos ralis e atrás do volante de um carro de ralis”, afirmou, sublinhando que, depois de dois anos nos monolugares, está novamente a fazer “o que mais gosta”.

O projeto, anunciado na segunda‑feira, prevê uma temporada completa na principal série de ralis dos Estados Unidos, num Hyundai preparado e assistido pela estrutura de Phil Case, considerado capaz de lutar pelos lugares da frente em todas as provas.

Duas épocas de monolugares e um regresso “a casa”

Filha de Ken Block, um dos nomes mais reconhecidos dos ralis e do off‑road a nível mundial, Lia estreou‑se nos ralis pouco depois de completar 15 anos, no Oregon Trail Rally, mostrando desde cedo potencial e velocidade ao terminar dentro do top 10 absoluto ainda nas primeiras participações. Em 2023, iniciou a campanha na classe Open Two‑Wheel‑Drive com um Subaru BRZ, conquistando quatro vitórias consecutivas e o título com uma prova de antecedência, tornando‑se a mais jovem campeã de sempre de um troféu americano de ralis.

Esse sucesso abriu a porta aos monolugares: em 2024 assinou pela Williams Racing para competir na F1 Academy, alinhando com a ART Grand Prix. Ao longo de duas épocas, somou pontos de forma consistente, estreou‑se nos pódios em Zandvoort e alcançou uma vitória na corrida de suporte ao Grande Prémio de Singapura.

​“Aprendi muito sobre mim enquanto piloto nos monolugares”, explicou. “Tive de reconstruir a confiança e o meu conjunto de competências para um tipo de desporto motorizado completamente diferente. Foi duro, mas isso vai ajudar‑me no futuro, seja qual for o caminho.”

O ARA National Championship, principal série de ralis da América do Norte, já arrancou com o Sno*Drift Rally, em Michigan, seguindo‑se o 100 Acre Wood Rally, no Missouri, e provas de referência como o Olympus Rally, em Washington. Todas as rondas são disputadas em terra e a ausência do campeão em título, Brandon Semenuk, que optou por um programa europeu, garante que em 2026 haverá um novo campeão.

“Acho muito possível lutar pelo título e é para isso que vou trabalhar. Os ralis são imprevisíveis e tudo pode acontecer a duas curvas do fim, mas vou encarar cada prova como uma oportunidade de aprender e de me divertir, porque foi isso que mais senti falta”, disse Lia Block que terá fortes adversários: Na Subaru WRX estará o seis vezes campeão americano Travis Pastrana, para a Toyota chega Seth Quintero (Toyota GR Corolla Rally RC2), Patrick Glushka e Alistair Scully alinharão em Hyundai de especificação semelhante a Lia Block, com Javier Olivares em Ford Fiesta Rally2 e Tom Williams num Skoda Fabia RS Rally2. ​Apesar de, no imediato, o foco estar totalmente colocado no ARA e na adaptação ao Hyundai Rally2, o horizonte competitivo de Lia Block aponta ao WRC.

FOTO Facebook Lia Block