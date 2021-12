Letónia ‘quer’ WRC em 2024 | AutoSport

A Letónia tem marcado presença no calendário do ERC, desde 2013, mas agora pretende dar o salto para o WRC. É verdade que com a mudança de promotor, os calendários do WRC e ERC devem passar a ter uma ligação maior, provavelmente com algum ‘sobe e desce’ mas esta pretensão da Letónia, sendo admissível, só pode fazer sentido numa eventual rotatividade de eventos, pois ali na zona há a Finlândia e a Estónia.

Acrescentar a Letónia sem sair, por exemplo a Estónia parece fazer muito pouco sentido, ou então, a Letónia está a posicionar-se para ter um rali na neve, o que também é possível, mas se a neve já é complicada no sul da Suécia, na Letónia não é mais fácil. Portanto, rotatividade com a Estónia, ainda vá, porque a Finlândia em condições normais não faz sentido sair do WRC.

Independentemente de tudo isto, num comunicado de imprensa publicado hoje, a organização afirma claramente a sua intenção de entrar no calendário da WRC a partir de 2024, pois têm apoio do governo letão: “É difícil descrever por palavras os sentimentos que temos quando ficamos a saber que demos um passo tão grande e importante na organização de um evento WRC na Letónia”, disse Raimonds Stroks, director de Eventos RA.

Com o seu perfil muito rápido, este evento é muito semelhante a dois comícios existentes no calendário da WRC, Estónia e Finlândia.