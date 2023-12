Já lá vão 16 anos, foi uma espécie de regresso ao local do “crime”! E isto só acontece mesmo em Portugal. Quem diria que, 26 anos depois de ter ganho pela quinta e última vez o Rali de Portugal, Markku Alen viria a encontrar a roda do Fiat 131 Abarth que perdeu no troço da Peninha? Foi isso mesmo que aconteceu quando o piloto finlandês se deslocou ao “local do crime” e António Figueiredo Lopes tirou da cartola, que é como quem diz da mala do seu carro, a roda que o obrigou a fazer 50 quilómetros em dificuldades até à sua assistência. «Quando vi a roda no chão, nem queria acreditar. Nunca me passou pela cabeça que tantos anos depois teria a oportunidade de voltar a passar pelo local onde tudo aconteceu e, finalmente, encontrar o que tinha perdido », disse Markku Alen. Conhecido como o mais latino dos finlandeses, Alen assinou a roda e devolveu-a ao seu… proprietário. «Descobri esta roda num restaurante há alguns anos e dei por ela cerca de cinco mil euros », confessou o adepto incondicional de Alen.