LEMBRA-SE DE: Michèle Mouton: A ‘rapariga’ mais rápida de sempre

Michèle Mouton é a mulher com maior palmarés na história do Mundial de Ralis. Nasceu em Grasse e chegou a estudar Direito, antes de ocupar um lugar como enfermeira num lar para deficientes. Porém, não era decididamente o seu futuro. O seu pai era um mediador de seguros amante dos desportos motorizados e foi ele quem incentivou a filha a fazer competição. Michèle estreou-se no banco do lado direito, com pouco mais de 20 anos, antes de passar para trás do volante.

Vencedora do campeonato francês em 1974 e 1975, estreou-se no Mundial com 23 anos, na Volta à Córsega. Foi o início de uma carreira ao mais alto nível, que só terminou 12 anos mais tarde, na mesma prova. Impressionada com o acidente fatal de Henri Toivonen e Sergio Cresto, Michèle Mouton tirou o capacete e pendurou o fato, dedicando-se à organização de eventos motorizados, estando hoje em dia ligada à FIA em diversas comissões.

Nunca esqueceu aquela dupla de amigos e, em 1988, em sua homenagem, organizou a primeira Corrida dos Campeões, que se tornou, com os anos, uma festa de final de temporada, onde se encontravam os principais pilotos mundiais. Durante os seus anos como piloto oficial, Michèle venceu quatro provas do Mundial, entre elas o Rali de Portugal, em 1982. Foi, também, a primeira e até agora única mulher a vencer a rampa de Pikes Peak, em 1985.