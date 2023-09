Leiria Sobre Rodas: tudo o que precisa de saber | AutoSport

Realiza-se este fim de semana em Leiria a 10ª edição do Leiria Sobre Rodas, um dos maiores eventos de desporto motorizado e de Clássicos em Portugal, que regressa com novidades para todos os amantes dos ‘motores’ e de tudo o que a eles diga respeito. Hoje em dia, o som característico dos motores a combustão já se misturam com a suavidade do zumbido das viaturas elétricas. Como tem vindo a ser habitual, o Leiria Gold Challenge é o ponto alto, mas a verdade é que para lá de ‘competição’ ao cronómetro, ou mini-rali, se preferir, há muito mais para ver em Leiria.

Este ano há cinco cabeças de cartaz, Kris Meeke, François Delecour e Adruzilo Lopes (Ralis), Gerard de Rooy (Todo-o-Terreno) e Pedro Lamy (Velocidade).

Das tertúlias, às sessões de autógrafos, passando pela ação em pista e pelos co-drives, este promete ser um fim-de-semana inesquecível para pequenos e graúdos, num evento pensado criteriosamente para toda a família.

No que à competição propriamente dita diz respeito, mais de 20 pilotos, divididos entre viaturas Rally2 e Rally4 vão lutar na pista desenhada por Pedro Matos Chaves, localizada no Parque de Estacionamento do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, pelos 18.500,00€ de prémios monetários em disputa.

Haverá ainda espaço, claro está, para o Leiria MotorShow organizado pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, Track Days e Drift Shows.

Outra das componentes sempre muito acarinhadas pelos leirienses e pelos visitantes do Leiria Sobre Rodas é a vertente dedicada às viaturas clássicas e, este ano, há exposições temáticas para todos os gostos, senão vejamos: 75 Anos Lotus, 75 anos Land Rover, 60 Anos Mini Cooper, 40 Anos Peugeot 205 e ainda espaços dedicados ao DTM, Gran Turismo, 100 Anos BMW Motorrad, 120 Anos Harley-Davidson e muito mais. Ainda no que toca a clássicos, e mais propriamente no domingo, realizar-se-á o já tradicional Passeio de Clássicos, que contará com viaturas das décadas 40 a 80, num percurso alargado e que culminará com uma gincana bem no centro da cidade de Leiria.

A paixão por Supercarros é transversal ao público que visita o Leiria Sobre Rodas e este ano a aposta nesta vertente é ainda mais expressiva. O Ferrari Owners Club vai visitar Leiria e, entre várias viaturas, destaca-se a presença do modelo do ‘cavallino rampante’ mais especial: o LaFerrari. A somar à marca transalpina juntam-se a Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Bentley, Morgan e Alpine que irão também possuir espaços dedicados na edição deste ano. Por contraste, mas cada vez mais em voga, as viaturas elétricas vão também elas ter um papel preponderante na edição deste ano do Leiria Sobre Rodas. Com todas as marcas representadas, destaque para a presença de Bernardo Sousa, ao volante de um Opel Corsa Rally4 Electric no LSR Electric Challenge.

Também há um brinde especial para os fãs do motociclismo. O Fan Club do piloto português de MotoGP, Miguel Oliveira, vai marcar presença e trazer a Leiria o simulador que dará ao mais rápido, a viagem para duas pessoas ao último Grande Prémio da temporada. Incrível, não é?

Os melhores pilotos nacionais de todo-o-terreno também não quiseram deixar de marcar presença e o Leiria Sobre Rodas irá acolher de braços abertos o leiriense que em 2022 se sagrou Campeão Nacional Absoluto desta modalidade, João Ferreira. Destaque também para a presença das equipas BP Ultimate Adventure Team composta por Miguel Barbosa, Luís Portela Morais, David Megre, Martim Ventura e Lourenço Rosa e ainda a Santag Racing, que vai trazer a Leiria, entre outros, Armindo Araújo.

Os passeios são também uma vertente importante de todas as edições do Leiria Sobre Rodas e, em 2023, o evento recebe os passeios: Mini Caribbean, NthusiastsPT – Club N Hyundai, MG Clube Portugal, Mustang, Porsche Club Portugal, Mini Honda, Vespas, Bicicletas Antigas, entre tantos outros.

Resta apenas relembrar que haverá naturalmente, e como habitualmente, uma área dedicada aos mais novos, com kartings (elétricos) e outras animações, bem como a Feira da Automobilia, sempre muito acarinhada e visitada. Será também possível adquirir Merchandising da edição deste ano e ainda de edições anteriores, numa estratégia pensada para todos os verdadeiros colecionadores.

Horário / Programa