Latvala elogia “execução incrível” da Toyota e explica domínio de Evans

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team voltou a dominar por completo o Rali da Suécia, assinando um histórico 1-2-3-4 e repetindo o controlo já exibido em Monte Carlo, nas duas primeiras provas do Mundial de Ralis de 2026. Elfyn Evans e Scott Martin venceram novamente na neve nórdica, assegurando a terceira vitória do galês no evento e saltando para a liderança do campeonato, 13 pontos à frente de Oliver Solberg.

Latvala destaca disciplina e ausência de erros

Jari-Matti Latvala, diretor de equipa, assumiu surpresa pela dimensão do resultado, mesmo depois do 1-2-3 obtido no Mónaco. O finlandês sublinhou que esperava uma resposta mais forte da Hyundai, mas acabou por assistir a um fim de semana em que os seus quatro pilotos “não cometeram erros significativos” e geriram a prova com grande solidez. A dupla Evans/Katsuta voltou a protagonizar um duelo interno até ao último dia, com o galês a virar um atraso inicial para fechar o rali com 14,3 segundos de margem sobre o japonês, enquanto Sami Pajari completou o pódio e Solberg assegurou o quarto lugar.

A chave do sucesso de Evans na neve

Na análise ao rendimento do seu piloto, Latvala identificou um fator decisivo: a forma como Evans explora os ‘sulcos’ (zona mais escura, da terra, que começa a aparecer no meio do gelo) nas especiais de neve. Segundo o finlandês, o comportamento dos pneus atuais penaliza qualquer desvio da trajetória, e o galês destaca-se por conseguir “permanecer nos trilhos”, aliando isso a um estilo muito limpo e eficiente, particularmente adequado a pisos como os deste Rali da Suécia.

​Com duas provas disputadas e dois resultados perfeitos em termos coletivos, a Toyota lidera confortavelmente o Mundial de Construtores e envia um sinal forte à concorrência antes da desafiante etapa africana no Safari Rally Quénia.