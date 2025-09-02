Lancia Ypsilon HF Rally2: O possível regresso da lenda aos ralis

Após meses de rumores e especulações, as primeiras imagens do futuro Lancia Ypsilon Rally2 HF foram divulgadas na internet, conforme pode ver no vídeo em baixo. Desta vez, não se trata de meros esboços ou de um protótipo camuflado, uma vez que o carro já está a ser testado por Yoann Bonato.

Capturada por entusiastas durante sessões de testes ‘secretas’, a ‘fera’ exibe o célebre logótipo HF Integrale, um símbolo que marcou a história dos ralis. É inevitável estabelecer paralelismos com a era dourada da Lancia, quando a marca dominava os cenários de ralis mundiais com o Delta.

O novo Lancia Ypsilon Rally2 HF encontra-se em fase de testes, com o piloto francês Yoann Bonato e o seu copiloto Benjamin Boulloud ativamente envolvidos no seu desenvolvimento.

Os testes do Lancia Ypsilon Rally2 HF começaram recentemente, com imagens e vídeos a circular na internet desde o final de agosto de 2025. Um dos testes foi realizado no departamento de Isère, em França. O objetivo do projeto é claro: a Lancia, sob a alçada da Stellantis, está a desenvolver o Ypsilon Rally2 HF para substituir o Citroën C3 Rally2, cuja homologação termina em 2027. A meta é que o novo Lancia esteja pronto para se estrear em competições em 2026, possivelmente em janeiro ou junho, dependendo do processo de homologação.

Mas a decisão quanto ao que vai suceder não está tomada.

Tendo em conta que anda um carro a testar, há clara intenção, mas isto não significa que a marca vai voltar ao topo do WRC. Há regras ainda para ser discutidas, aprovadas, e só depois as várias marcas, incluindo a Lancia, decidirão o que vão fazer. Mas que é um excelente sinal, que ninguém duvide…

O envolvimento de Bonato, pentacampeão francês de ralis e piloto de desenvolvimento experiente para a Citroën, é um dos pilotos escolhidos para testar o novo carro, ao lado de Léo Rossel. A sua vasta experiência com o Citroën C3 Rally2 torna-o uma escolha estratégica para refinar o desempenho do Ypsilon Rally2 HF.

O Lancia Ypsilon Rally2 HF representa sem dúvida um passo significativo no regresso da Lancia ao mundo dos ralis, após o lançamento do Ypsilon Rally4 HF em 2024. Este modelo Rally2 visa competir na categoria Rally2, um nível intermédio no cenário global dos ralis, mas a Lancia pode querer ainda mais, até porque os Rally2 e os novos WRC2027 terão andamentos muito semelhantes e por isso pode fazer sentido à marca optar pela categoria principal.

O carro, como se percebe, ainda não está configurado para o WRC 2027, pois, neste momento, todos esses carros só podem ser desenvolvidos virtualmente; ou seja, é criado um ‘concept’ no computador, que servirá de base, uma vez que os regulamentos finais ainda não estão definidos.

Assim, este carro que está a ser testado é um Rally2, com a categoria RC2 prevista para competir em conjunto com os WRC 2027, quando as alterações regulamentares entrarem em vigor.

Como é sabido, a FIA está a desenvolver os regulamentos técnicos para 2027, os quais poderão atrair novos construtores, incluindo a Lancia, que há muito tem mantido discussões com a federação.

Embora o regresso oficial da Lancia ao WRC não esteja confirmado, o CEO da Lancia, Luca Napolitano, mantém em aberto essa possibilidade.

O protótipo testado apresenta características técnicas avançadas, mas informações específicas sobre motor, suspensão ou outros componentes ainda não foram oficialmente divulgadas pela Lancia. A marca mantém o sigilo sobre muitos detalhes, contudo, o envolvimento de Bonato e Boulloud reforça a seriedade do projeto.

É fascinante observar o empenho da Lancia em reavivar a sua herança nos ralis, uma modalidade onde a marca deixou uma marca indelével. A estratégia de começar com o Rally4 e agora com o Rally2, antes de uma possível entrada oficial no WRC, demonstra uma abordagem cautelosa e bem planeada. Este desenvolvimento não só promete emoção para os fãs de ralis, como também pode revitalizar a imagem da Lancia no panorama automóvel, capitalizando a nostalgia e a paixão associadas aos seus modelos clássicos de ralis.