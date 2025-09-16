Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 pode correr ‘não-oficialmente’ até ao fim do ano

O jornal italiano La Stampa revelou o que se prevê ser o percurso da Lancia no seu “renascimento” no mundo dos ralis, com o Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 a poder participar em provas de forma não oficial até ao final do ano.

É evidente que o regresso da marca não se limitará aos modelos Lancia Ypsilon Rally4 e Rally6. O Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 está a ser testado intensivamente, confirmando a intenção da Lancia de competir na categoria Rally2. A inclusão dos sufixos “HF” (High Fidelity) e “Integrale) é uma clara estratégia de marketing da Stellantis, que visa associar a “nova” Lancia a um legado já estabelecido e consolidado, demonstrando uma estratégia bem definida para a marca.

O Novo Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 foi concebido para competir na categoria Rally2 (RC2) e o que a Lancia está a fazer é aproveitar o que já existe no Grupo, evoluir o carro, porque não faz sentido simplesmente meter uma carroçaria em cima e “lá vamos nós”, estão certamente a melhorar os pontos em que o C3 Rally2 não é tão bom, e por isso no início de 2026 o carro deverá estar homologado no início do ano.

Provavelmente já vai fazer provas até ao final deste ano, mas ‘não-oficiais’, porque o carro ainda não vai estar homologo, como carro zero, com participações em eventos como o Campeonato Italiano de Ralis ou rondas europeias. Provavelmente, e a grande questão é se a Citroën ‘salta’ já para o ano e entra a Lancia – o novo C3 nada tem a ver com o C3 Rally2, são coisas completamente distintas, portanto o C3 vai desaparecer dos ralis por troca com o Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2.

Há, contudo, uma questão que é também muito importante: a Lancia está à espera das novas regras porque claramente existe a ambição que este regresso se estenda à classe principal do Campeonato Mundial de Ralis, num futuro próximo, se possível já em 2027, pois parte de uma base não muito diferente de todos os outros porque são carros feitos completamente do zero, que neste momento ainda só podem ser ‘feitos’ virtualmente, porque ainda não há regras finais e o que há são conceitos gerais, que já permitem ter algo para mostrar… no PC, portátil, tablet ou smartphone. Numa Smart TV também dá!

O ano de 2027 trará uma revolução nos regulamentos técnicos da categoria-rainha do WRC, onde as máquinas atuais da categoria Rally2 serão elegíveis e esta alteração regulamentar representa uma oportunidade estratégica para a Lancia, que poderá desenvolver uma nova máquina adaptada às especificações WRC27, que terão uma filosofia próxima dos Rally2 atuais, menos dispendiosos e com desempenho menos extremo. Por tudo isto, esta convergência regulamentar oferece um caminho possível para a Lancia voltar à ribalta do WRC. Agora resta esperar pelas decisões.