Lancia vence pela primeira vez no WRC2 no Rali da Croácia com Yohan Rossel

A ‘nova’ Lancia Corse HF conquistou este fim de semana a sua primeira vitória no Mundial de Ralis, ao triunfar na categoria WRC2 do Rali da Croácia com Yohan Rossel e Arnaud Dunand. A equipa italiana completou uma prestação de destaque com Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov no terceiro lugar, num resultado que reforça a candidatura da Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale aos lugares cimeiros da temporada.

Rossel e Dunand impuseram-se nas exigentes classificativas croatas com uma exibição sólida e consistente, somando seis melhores tempos nas duas primeiras etapas e gerindo depois a vantagem até ao final. Na classificação final, a dupla francesa terminou com 38,8 segundos de vantagem sobre Léo Rossel. Num rali particularmente duro do ponto de vista técnico, com 20 provas especiais e cerca de 300 quilómetros ao cronómetro, a Lancia confirmou competitividade e regularidade. O construtor assinou 13 vitórias em troços e colocou dois carros em posição de relevo, chegando mesmo a ameaçar o pódio da geral.

Gryazin recuperou após contrariedade

O outro destaque da formação italiana foi Nikolay Gryazin, navegado por Konstantin Aleksandrov, que recuperou até ao terceiro lugar depois de um problema registado na 14.ª especial. O piloto respondeu com um domingo sem falhas, vencendo as quatro classificativas do último dia e subindo ao pódio.

Didier Clément, team principal da Lancia Corse HF, sublinhou que o resultado confirma o potencial do projeto. “A vitória de Yohan Rossel e Arnaud Dunand, juntamente com o excelente terceiro lugar de Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, mostram que uma dobradinha estava ao nosso alcance”, afirmou, reconhecendo que um problema técnico impediu Gryazin de lutar mais directamente pelo triunfo.

Lancia reforça liderança entre equipas

Com este resultado, a Lancia Corse HF passa a somar 84 pontos e consolida a liderança do campeonato de equipas em WRC2. Entre os pilotos, Yohan Rossel ascende ao terceiro lugar da classificação, enquanto Gryazin segue em quinto.

Rossel destacou o controlo demonstrado ao longo do fim de semana e o trabalho coletivo da equipa. O francês afirmou que, depois de um arranque de época abaixo das expectativas em Monte Carlo, “tudo foi perfeito” na Croácia, desde a escolha de pneus aos acertos do carro.

Já Gryazin considerou decisiva a resposta dada na etapa final. O piloto explicou que, após o contratempo de sábado, o objectivo passou por recuperar o tempo perdido, estratégia que acabou por permitir o regresso ao pódio.

O Mundial prossegue dentro de duas semanas no Rali das Ilhas Canárias, em Espanha, onde a Lancia procurará confirmar o bom momento evidenciado na Croácia e transformar a vitória agora alcançada num ponto de viragem na temporada.

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