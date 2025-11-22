Lancia regressa ao WRC com ambição máxima em 2026: “Estamos aqui para vencer ralis”
Roberta Zerbi, nova CEO da Lancia, destaca que este projeto também envolve as versões Rally6 e Rally4 do Ypsilon, com o objetivo de atrair jovens condutores para o rali. Zerbi sublinha: “O que mais me agrada é focar-nos na criação do Rally6, Rally4 e Rally2. Queremos chegar às novas gerações, que em muitos países ainda não conhecem a Lancia. Este regresso permitirá aproximar quem nunca teve contacto com os valores da nossa marca.”
A Lancia prepara um regresso ambicioso ao Campeonato do Mundo de Ralis, anunciando grandes objetivos para a próxima época: lutar por vitórias em ralis e conquistar o título WRC2 já no primeiro ano com o novo Ypsilon HF Integrale Rally2.
A icónica marca italiana, ausente do programa de fábrica desde 1992, regressa agora ao WRC com dois carros oficiais preparados pela PH Sport. O projeto inclui, no mínimo, oito provas da temporada, começando com o tradicional Rally de Monte Carlo, em janeiro.
A nova viatura, construída a partir de um chassis totalmente novo, utiliza componentes evoluídos do motor e caixa do Citroën C3 Rally2, sendo resultado de um programa de desenvolvimento que deixou a liderança da Lancia confiante na performance imediata do Ypsilon HF Integrale Rally2.
Objetivos claros e aposta em pilotos de topo
Durante a conferência de imprensa realizada na sede da Stellantis Motorsport em Paris, François Wales, responsável pelo departamento de competição de clientes, assumiu: “As nossas ambições são claras. Estamos aqui para vencer ralis. Queremos ver um dos nossos principais pilotos a conquistar o título WRC2 já na próxima temporada.”
O responsável acrescenta que a escolha dos pilotos – considerados como “candidatos ao campeonato” – será divulgada até ao Natal, mantendo o suspense enquanto se finalizam os acordos contratuais.
