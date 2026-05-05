Lancia enfrenta primeiro grande teste em terra, no Rali de Portugal

A Lancia chega ao Rali de Portugal sob expectativa elevada, depois de somar duas vitórias em três provas no regresso ao WRC2, mas enfrenta agora o seu maior desafio da época: a estreia em pisos de terra.

Depois de mostrar competitividade em asfalto, a marca italiana terá de provar, nas classificativas duras e exigentes da prova portuguesa, que o Ypsilon HF Integrale Rally2 também consegue ser competitivo fora de estrada.

O balanço inicial do regresso da Lancia ao Mundial de Ralis é positivo. Após um arranque difícil no Rali de Monte-Carlo, Yohan Rossel venceu consecutivamente o Rali da Croácia e o Rali Islas Canarias, enquanto Nikolay Gryazin reforçou os sinais de velocidade do novo carro com um terceiro e um sexto lugares nessas mesmas rondas. As três participações da marca em 2026 aconteceram, porém, exclusivamente em asfalto.

Portugal coloca à prova ambições da Lancia

O Rali de Portugal marca, por isso, uma mudança de cenário e um teste determinante para avaliar a versatilidade do projeto. A experiência do Ypsilon HF Integrale Rally2 em terra continua reduzida, apesar de a equipa ter realizado ensaios privados e de ter participado, em março, no Rally Città di Foligno, em Itália, também disputado em terra.

Nessa prova, Gryazin terminou na segunda posição, enquanto Rossel seguia em sexto antes de abandonar após a última especial. Ainda assim, os dados recolhidos serviram como preparação para um desafio mais exigente, num rali conhecido pelo piso abrasivo, pela degradação das estradas e pela necessidade de afinação precisa.

Rossel acredita na luta pelos lugares cimeiros

Apesar das incógnitas, Yohan Rossel mostra-se confiante na capacidade de adaptação da Lancia. “O plano é estar na luta em todas as condições e adaptar o carro a cada tipo de terreno”, afirmou o piloto francês, admitindo, contudo, que a preparação em terra foi limitada.

“É sempre difícil perceber exatamente onde estamos nos testes. Não testámos muito em terra, para ser honesto”, reconheceu. Rossel sublinhou ainda que a experiência competitiva continua a ser o principal factor de aprendizagem: “Nunca se aprende tanto como quando se está a competir num rali.”

O francês acrescentou que a participação em Foligno permitiu compreender melhor o comportamento do carro e dos pneus em terra, embora tenha considerado difícil retirar conclusões absolutas num contexto com concorrentes a utilizarem diferentes fornecedores. Ainda assim, garantiu que “a sensação foi boa” e reiterou que o objectivo em Portugal passa por “ser forte”.

Liderança no WRC2 aumenta expetativa

O bom momento desportivo reforça a relevância da prova portuguesa. Após os triunfos na Croácia e nas Canárias, Rossel chega a Portugal empatado no comando do campeonato de WRC2 com o irmão mais novo, Léo Rossel, piloto de um Citroën C3 Rally2 da 2C Compétition: “Foi um par de fins-de-semana perfeitos e não estávamos à espera disso”, admitiu Yohan Rossel, em referência às últimas duas vitórias.

Segundo o piloto, a prioridade inicial passava por recuperar pontos após Monte-Carlo, mas o desempenho recente elevou naturalmente a ambição. A partir de agora, explicou, a meta é manter a motivação, evoluir na condução e continuar a desenvolver o carro ao longo da temporada.