Lancia deve substituir Citroën no WRC2 em 2026, mas C3 Rally2 vai mantar-se

É cada vez mais evidente que a Lancia vai substituir a Citroën como equipa oficial da Stellantis no WRC2 em 2026. Todas as pistas apontam para essa situação e declarações públicas de elementos da Stellantis, apontam nesse sentido, assumindo que apesar de ainda não estar decidido, esse é o cenário mais provável.

Como se sabe, a Stellantis está a remodelar os seus programas de desporto motorizado, a Maserati vai sair da Fórmula E para dar lugar à Citroën, e a Lancia deve ocupar o lugar desta no WRC. Resta saber se apenas nos programas semi-oficiais como é o caso da PH Sport com a Citroën e os irmãos Rossel, ou se isso se vai aplicar também regionalmente, por exemplo, na portuguesa Sports & You.

Dificilmente haverá muitos Lancia construídos em pouco tempo, pelo que o mais provável é muitos pilotos e equipas que utilizam os Citroën C3 Rally2 se mantenham com esses carros, talvez mesmo até ao final da sua homologação, em 2027, não existindo a mais pequena dúvida que os C3 continuarão a ser apoiados tecnicamente. Nunca o carro iria ser posto de lado de um dia, para o outro.

Por outro lado, é fortemente provável que a Stellantis leve a Lancia para os WRC27, mas para isso é preciso esperar mais algum tempo até que decisões sejam tomadas, pois nem sequer as regras estão ainda totalmente ‘fechadas’.