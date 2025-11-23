Lancia descarta novo carro para regulamento WRC27

A Lancia confirmou que não tem planos para desenvolver um novo modelo destinado às regulações WRC27, que entrarão em vigor em 2027. Eugenio Franzetti, diretor da Lancia Corse, afirmou ao Dirtfish que o recém-lançado Ypsilon HF Integrale Rally2 é a última viatura de rali que a marca planeia colocar a correr, pelo menos por enquanto.

“Para nós, fizemos agora o Rally2, por isso vamos ficar na categoria Rally2,” declarou Franzetti. “Se a categoria Rally2 tiver a oportunidade de correr pela vitória [geral], é bom. Se não, vamos ficar nos Rally2. Honestamente, é super complicado ter de fazer um investimento após este para fazer um novo carro de rali. É demasiado cedo para dizer, mas a ideia é esperar. Fizemos um Rally2, queremos ficar na categoria Rally2. Se a categoria Rally2 puder competir pela vitória [geral], poderíamos tentar estar lá – mas apenas com o Rally2.”

Incerteza sobre os regulamentos WRC27

A decisão da Lancia ocorre num cenário de grande indefinição sobre o futuro regulamentar dos Ralis. Os regulamentos de 2027 estão longe de estar consolidados, deixando os fabricantes numa situação de esperar para ver.

Toyota é o único construtor que está a desenvolver ativamente um novo carro conforme as especificações WRC27. M-Sport declarou não ter capacidade de desenhar um substituto para o Puma Rally1 em tempo útil, enquanto a Hyundai Motorsport também não se comprometeu com o novo regulamento.​

Programa 2026 com recurso a PH Sport

A Lancia vai estrear na nova temporada com dois carros oficiais em pelo menos oito rondas do WRC2, operados pela PH Sport, a mesma estrutura que dirigiu o programa de fábrica da Citroën este ano. Os pilotos serão anunciados em breve, embora se espere que o veterano Yohan Rossel, ligado há muito tempo ao grupo Stellantis, permaneça com a equipa.