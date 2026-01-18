Lancia de regresso ao WRC: “para mim é um sonho tornado realidade, era pequeno e via vídeos…”
O Mundial de Ralis deu ontem as boas-vindas a uma marca verdadeiramente icónica que faz o seu regresso ao WRC este ano. É um momento muito especial, para já com o novíssimo Lancia Ypsilon Rally 2 HF Integrale. Presentes na apresentação estiveram o Diretor de Equipa Didier Clément, Yohan Rossel, Arnaud Dunand, Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov.
Para Didier Clément (Diretor da Lancia): “Há alguns anos a marca foi relançada pela Stellantis e era realmente lógico regressar aos ralis porque, de facto, a Lancia é uma marca icónica e tinha toda a lógica fazer isso. O carro Rally 2 é um passo lógico, e para nós é um grande regresso e um momento muito especial. Para além de que o Monte Carlo é provavelmente um dos melhores lugares para chancelar este regresso”, começou por dizer.
Yohan Rossel, começa a sua aventura competitiva com a Lancia logo num ralis mais ‘agradáveis’ para si, o Monte Carlo: “Estou muito, muito feliz por estar de volta com a Lancia para uma nova época. É uma marca icónica, com imensos títulos, ao longo da minha vida vi sempre muitas imagens e vídeos sobre a Lancia e isto é para mim um sonho tornado realidade. Vamos tentar fazer o melhor com o Arnaud, com a equipa, com o Nikolay também e vamos ver o que conseguimos fazer.”
Presente, também esteve Nikolay Gryazin: “Tenho uma grande honra de fazer parte da Lancia, e desde a minha infância é mais ou menos como o primeiro carro que vi relacionado com o mundo dos ralis e agora, com o Konstantin, fazemos parte deste projeto. Por isso, sinto-me realmente comprometido e confiante. Já conduzi o carro, por isso a sensação é muito boa. Agora estou muito entusiasmado por começar o rali. Todo o foco agora está na primeira etapa.”
