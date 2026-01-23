La Remise: a doce tradiÃ§Ã£o que adoÃ§ava o Rali de Monte Carlo

No coraÃ§Ã£o do Rali de Monte Carlo, para alÃ©m do rugido dos motores e da precisÃ£o dos cronÃ³metros, reside uma histÃ³ria de calor humano e tradiÃ§Ã£o: a lenda de La Remise. Este conto, enraizado na pitoresca aldeia de Antraigues, na regiÃ£o de ArdÃ¨che, prova que este evento Ã© muito mais do que uma competiÃ§Ã£o de velocidade; Ã© um tributo aos laÃ§os que unem pessoas e paixÃµes.

Uma tarte de maÃ§Ã£ com sabor a histÃ³ria

Durante mais de quatro dÃ©cadas, o cafÃ© “La Remise”, gerido pela famÃ­lia Jouanny, tem sido um ponto de encontro icÃ³nico. A sua tarte de maÃ§Ã£ caseira tornou-se lendÃ¡ria, atraindo visitantes de todos os cantos. Mas foi um encontro fortuito no final dos anos 60 que selou o destino de La Remise com o mundo do rali.

Jean-Claude Andruet, antigo vencedor do Rali de Monte Carlo, fez uma paragem no cafÃ© durante os treinos do Rali Lyon-CharbonniÃ¨res. Deste encontro casual nasceu uma amizade profunda entre o piloto e a famÃ­lia Jouanny. Andruet, encantado com a hospitalidade e o sabor da tarte, comeÃ§ou a levar a equipa da Alpine a La Remise durante as provas seguintes.

Do lanche privado ao ritual do Rali de Monte Carlo

A relaÃ§Ã£o entre Andruet e os Jouanny tornou-se tÃ£o forte que Yves Jouanny, filho da famÃ­lia, teve a honra de se sentar no banco do navegador de Andruet, tornando-se seu co-piloto no Rali de Monte Carlo de 1975, a bordo de um mÃ­tico Lancia Stratos.

O que comeÃ§ou como um lanche privado rapidamente se transformou num ritual oficial do rali. As tartes de maÃ§Ã£ comeÃ§aram a ser levadas para alguns pilotos no controlo de paragem da etapa especial que terminava nos arredores de Antraigues. A notÃ­cia espalhou-se rapidamente pelo parque de assistÃªncia e, sempre que o percurso passava junto de La Remise, mais e mais pilotos faziam questÃ£o de parar para provar a famosa pastelaria, estabelecendo uma das tradiÃ§Ãµes mais queridas do WRC.

Hoje em dia, o Rali de Monte Carlo nÃ£o anda muito longe, mas jÃ¡ lÃ¡ nÃ£o passa, hÃ¡ algum tempo que o Monte Carlo nÃ£o vai para a zona do Burzet, Antraigues, a Ãºltima vez foi em 2021, e o Burzet nÃ£o se faz desde 2013, mas Ã© fascinante imaginar que, num desporto onde cada segundo conta, os melhores pilotos do mundo faziam questÃ£o de parar para saborear uma fatia de tarte.