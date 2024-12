Kris Meeke estreou i20 N Rally2 ‘Step2’ da Hyundai Motorsport

Kris Meeke, Campeão português de Ralis, estreou o Hyundai i20 N Rally2 Step2 no Rallye du Var, aparecendo como o carro zero na última prova do Campeonato de França de Ralis de Asfalto. Meeke fez uma avaliação positiva da vasta gama de peças recentemente desenvolvidas no pacote Step2, atualizações que incluem alterações na suspensão dianteira e traseira, novo software de gestão do motor e novas relações da caixa de velocidades, que serão homologadas em janeiro de 2025.

Para além de ser o atual campeão português de ralis ao volante de um i20 N Rally2 apoiado pela Hyundai Portugal, Meeke leva para a Hyundai uma vasta experiência noutras provas e carros da categoria. O fim de semana do Rallye du Var ofereceu ao piloto da Irlanda do Norte a oportunidade de experimentar as mais recentes atualizações do carro, produto de meses de testes pelo departamento de Customer Racing da Hyundai Motorsport em estradas de toda a Europa.

Após a sua primeira experiência com o pacote Step2 no Shakedown para o evento baseado em St. Tropez, Meeke foi rápido a dar um feedback positivo. A sua opinião reafirmou que o carro melhorou tanto em termos de desempenho como de comportamento relativamente à versão atual do i20 N Rally2.

Apesar de o fim de semana ter sido a sua primeira vez nos troços do Rallye du Var, com equipas muito mais experientes a competir no evento, os seus tempos de etapa igualaram regularmente – e, em alguns casos, ultrapassaram – os melhores das equipas francesas, realçando ainda mais o potencial do conjunto.

Os novos componentes do carro incluem uma cinemática melhorada das suspensões dianteira e traseira, uma válvula de escape eletrónica do turbo, software de gestão do motor e relações da caixa de velocidades atualizadas e novas opções para as definições do diferencial. Juntos, representam o maior pacote de atualização para o i20 N Rally2 desde o lançamento do carro em 2021.

As atualizações no carro utilizam os Jokers disponíveis para o departamento de Customer Racing para o início da temporada de 2025 e foram finalizadas após um processo metódico para identificar áreas-chave onde poderiam ser feitas melhorias, antes de testes exaustivos confirmarem cada nova peça. Durante o processo de desenvolvimento, um vasto leque de pilotos testou o automóvel – incluindo os habituais pilotos do WRC Andreas Mikkelsen e Dani Sordo, e os atuais e bem sucedidos clientes do i20 N Rally2 Hayden Paddon, Rok Turk e Eric Camilli.

Na sequência da avaliação positiva que Meeke fez do automóvel, o trabalho do departamento de Customer Racing prossegue, estando planeada a realização de mais provas com o i20 N Rally2 Step2 antes do final de 2024.

A homologação das peças melhoradas está prevista para janeiro de 2025, com os primeiros carros novos equipados com as atualizações a serem entregues pouco depois. Os novos desenvolvimentos também serão oferecidos como um kit para os clientes existentes, permitindo-lhes atualizar o seu automóvel para a especificação Step2.

Para Benoit Nogier, Diretor de Corridas de Clientes da Hyundai Motorsport: “O Hyundai i20 N Rally2 Step2 é a maior atualização que entregamos para o carro desde que ele estreou em 2021. Naturalmente, com um pacote tão grande de novos desenvolvimentos, há alguma pressão para acertar. Ouvir o feedback positivo de Kris Meeke depois de correr com o pacote Step2 no Rallye du Var mostra que fizemos isso. Ele confirmou que o carro é um passo em frente em todas as principais áreas que visámos com os Jokers disponíveis e demonstrou-o nos troços com os seus tempos em comparação com os dos pilotos regulares do Campeonato de França de Ralis de Asfalto.

Agora, ainda há alguns testes planeados para continuar a fazer pequenos ajustes antes de as peças serem homologadas em janeiro, para garantir que estão prontas para os nossos clientes no início das suas épocas de 2025″, disse.