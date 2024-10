Kris Meeke com a Toyota no WRC2?

Vamos ver como evolui a situação, sendo certo que tudo estava a apontar para que prosseguisse a sua carreira no campeonato português, com o Team Hyundai Portugal, onde se diz sentir muito feliz ao ponto de dizer “os ralis são simplesmente fantásticos” “Este País está mergulhado na história dos ralis.” “As pessoas aqui são fanáticas pelo desporto. Como não gostar disso?” “A qualidade das estradas aqui é inigualável em qualquer campeonato nacional na Europa”.

É verdade que seria para o WRC2, tudo aponta que Sami Pajari vai subir para os Rally1, e por isso o rumor pode fazer sentido, porque Meeke continua com um ritmo muito forte, pois para lá do campeonato português continua a testar muito para a Skoda, e só aí são muitos quilómetros de testes.

A última vez que o norte irlandês correu no WRC – exceção feita ao Rali de Portugal, claro – foi em 2019 com a Toyota, na categoria principal e este seria um regresso surpreendente.

Segundo rumores oriundos de Espanha, a Revista Scratch refere que Kris Meeke está perto de assinar um acordo com a Toyota para competir no WRC2 em 2025, no que seria um fantástico regresso ao Mundial de Ralis, depois de dois anos a correr no Campeonato de Portugal de Ralis com o Team Hyundai Portugal.

