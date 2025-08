Korhonen vence duelo épico com Latvala e conquista WRC2 na Finlândia

Na sua estreia vitoriosa na categoria WRC2, Roope Korhonen impôs-se no Rali da Finlândia, batendo o experiente Jari-Matti Latvala por uma margem mínima de 1,1 segundos. O triunfo, alcançado em solo natal, marca a primeira vitória de Korhonen na competição, num duelo emocionante entre dois pilotos ao volante de veículos GR Yaris Rally2.

O jovem finlandês de 26 anos protagonizou uma batalha memorável contra Latvala, chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing e vencedor de 18 eventos do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Korhonen iniciou o último dia de prova com uma vantagem de 1,8 segundos, que viu ser ligeiramente reduzida após a primeira passagem pela lendária classificativa de Ouninpohja. Embora Latvala tenha sido novamente mais rápido na repetição do troço – que valia pontos extra na Wolf Power Stage –, a diferença de apenas dois décimos de segundo foi insuficiente para inverter o resultado, selando a conquista de Korhonen.

“É uma sensação incrível”, afirmou Korhonen. “Ontem, após a assistência, com a chuva intensa, perdi alguma confiança nessas condições. A luta com o Jari-Matti foi muito renhida e hoje ataquei com tudo. Significa muito mais vencer na minha categoria no meu rali de casa.”

No pódio, Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2) assegurou o terceiro lugar, a 42,0 segundos de Latvala e com uma distância considerável para Emil Lindholm, que terminou em quarto com um carro semelhante. O japonês Yuki Yamamoto alcançou o seu melhor resultado pessoal ao finalizar em quinto com o seu Toyota, enquanto Romet Jürgenson fechou o top seis com o Ford Fiesta Rally2. Para além da vitória principal, Korhonen também levou para casa o troféu da categoria WRC2 Challenger, e Ugur Soylu arrecadou a pontuação máxima na WRC Masters Cup.

A dinâmica dos ralis, especialmente em provas como o Rali da Finlândia, conhecido pelas suas classificativas rápidas e saltos espetaculares, exige uma combinação de perícia técnica, coragem e uma sintonia perfeita entre piloto e máquina. A capacidade de manter a calma sob pressão e de gerir a vantagem em margens tão renhidas, como demonstrado por Korhonen, é um testemunho da crescente competitividade e do talento emergente no panorama do WRC2.

FOTO @World