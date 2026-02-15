Korhonen consolida liderança e mantém domínio finlandês no WRC2 da Suécia

Roope Korhonen reforçou o domínio finlandês no WRC2 ao completar o dia de sábado sem falhas no Rally da Suécia, consolidando a liderança frente aos seus compatriotas. O campeão do WRC3 em 2024 terminou o dia com 16,6 segundos de vantagem sobre Teemu Suninen, após iniciar a jornada com uma diferença de 10,2 segundos.

Ao longo das sete especiais de sábado, o piloto do Toyota Yaris GR Rally2 venceu quatro classificativas, ficando bem encaminhado para conquistar o troféu ‘Most Stage Wins’. Suninen, acompanhado pela navegadora Janni Hussi na sua estreia com o Yaris, aumentou a distância para Lauri Joona, terceiro classificado, para 31,2 segundos.

Joona, melhor piloto da Škoda Fabia RS Rally2, manteve sob controlo o jovem Tuukka Kauppinen, de 19 anos, que procura o seu primeiro pódio. O australiano Taylor Gill, estreante no WRC2, destacou-se ao terminar o sábado em quinto, 42,9 segundos à frente do sueco Isak Reiersen.