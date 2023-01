Koji Sato substitui Akio Toyoda como CEO da Toyota: ‘motorsport’ sempre a crescer… | AutoSport

Akio Toyoda, CEO da Toyota é uma personagem que está muito ligado ao projeto da Toyota no WRC, e que vai agora deixar o cargo no início de abril e passar a ser o novo presidente da empresa. Koji Sato será o novo CEO da Toyota.

Akio Toyoda esteve presente em vários momentos importantes da vida da Toyota Gazoo Racing WRC e no no ano passado, foi ele próprio a apresentar o carro de ralis da Toyota com hidrogénio como combustível, na Bélgica que teve Juha Kankkunen ao volante em vários troços.

Já Koji Sato, tem 53 anos e vem do automobilismo pois é atualmente o presidente da Toyota Gazoo Racing, que como se sabe é a estrutura que engloba todas operações no ‘motorsport’ da marca japonesa, no WEC, Dakar, WRC, Super GT, GT3, GT4, Super Formula, Super Formula Lights F3/F4, TGR GT Cup, GR Supra GT Cup, GR86/BRZ Cup, Yaris Cup e mais: por exemplo a Netz Cup Vitz Race, o Campeonato do Japão de Ralis, TGR Rally Challenge, TGR Trophy Europe, WRC Challenge Program. Como se percebe, um mundo de ‘coisas’ no automobilismo por todo o mundo. Na Península Ibérica, a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.