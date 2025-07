Kankkunen, na 100ª vitória da Toyota no WRC: “estava mais nervoso a vê-lo do que ele ao volante”

Oliver Solberg estreou-se da melhor forma pela Toyota Gazoo Racing World Rally Team, conquistando uma vitória sensacional no Rali da Estónia. Esta foi a primeira vitória de sempre para o jovem sueco no WRC e a 100ª para a Toyota na história do Campeonato do Mundo de Ralis.

Após exibições impressionantes na categoria WRC2 com o GR Yaris Rally2, onde lidera o campeonato, Solberg foi promovido ao topo da disciplina para disputar o rápido rali de terra na Estónia. A prova marcou o seu 13.º rali ao mais alto nível e o primeiro desde 2022.

Com apenas 23 anos, Solberg e o seu navegador Elliott Edmondson começaram em grande estilo, vencendo a primeira especial de sexta-feira e assumindo a liderança do rali logo na estreia com o GR Yaris Rally1. Ainda nesse dia, somaram mais duas vitórias em troços e fecharam com uma vantagem de 12,4 segundos sobre Ott Tänak.

No sábado, mesmo sem o benefício da melhor ordem de partida, Solberg venceu mais quatro especiais e ampliou a diferença para 21,1 segundos. No domingo, com chuva e pressão redobrada, manteve a calma e venceu os dois primeiros troços, chegando a nove vitórias em especiais. Um terceiro tempo na Power Stage garantiu-lhe um triunfo memorável com 25,2 segundos de vantagem.

Recordes e marcos históricos

Solberg torna-se o terceiro vencedor mais jovem de sempre no WRC, atrás apenas de Kalle Rovanperä e Jari-Matti Latvala (atual diretor de equipa). Junta-se ao seu pai, Petter Solberg (campeão do mundo em 2003), como vencedor de uma prova do Mundial – são a única dupla de pai e filho a consegui-lo.

Com esta vitória, é também o 16.º piloto a vencer ao volante de um Toyota, juntando-se a uma lista que começou com Walter Boyce em 1973.

Kalle Rovanperä venceu a Power Stage e foi 4.º na geral, terminando como segundo melhor no Super Sunday.

Elfyn Evans recuperou até ao 6.º lugar, foi 4.º no domingo e 5.º na Power Stage, ficando a apenas um ponto do líder do campeonato.

Takamoto Katsuta, que seguia à frente de Evans, foi forçado a abandonar na penúltima especial por avaria mecânica.

Sami Pajari, em representação da TGR-WRT2, foi 7.º após resolver um problema no carro ainda na sexta-feira.

Com este resultado, a Toyota continua na liderança do campeonato de construtores, agora com 52 pontos de vantagem.

Juha Kankkunen, diretor-adjunto da equipa: “Foi um fim de semana inacreditável do Oliver. Fiquei mais nervoso a vê-lo do que ele ao volante. Manteve a calma contra adversários muito experientes e mostrou grande maturidade. Foi um prazer dar-lhe esta oportunidade e vê-lo aproveitá-la tão bem – e ainda por cima ser a 100.ª vitória da Toyota no WRC torna tudo ainda mais especial. Agora, foco total no Rali da Finlândia.”