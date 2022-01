Kalle Rovanperä: “Tem sido especialmente interessante habituarmo-nos ao ‘boost’ híbrido” | AutoSport

Kalle Rovanpera conseguiu em 2021 tornar-se no mais jovem vencedor duma prova do WRC, com o seu triunfo na Estónia. Há algum tempo que se esperava o feito, e agora para 2022, já conhecendo bem todas as provas do calendário, espera-se ainda mais do jovem finlandês, que se pensa poder ser o grande sucessor de Loeb e Ogier em termos de títulos no WRC. Foi quarto em 2021, e isso só por si diz muito do que pode fazer.

De vez em quando ainda tem alguns ‘apagões’, mas quando engrena anda muito bem. Talvez ainda seja cedo para lutar pelo título, mas deve ganhar mais provas: “A minha sensação com o novo carro é boa e fizemos uma boa preparação.

Com qualquer carro novo há sempre muitas coisas a trabalhar e a melhorar, mas sinto que temos estado sempre a fazer bons progressos.

Tem sido especialmente interessante habituarmo-nos ao ‘boost’ híbrido. Dá-nos muito mais potência, e isso é normalmente uma coisa boa, mas também pode ser um pouco complicado em certos pontos se não estivermos preparados para o utilizar.

Como pilotos, é preciso pensar em como utilizá-lo e, se o conseguir fazer melhor do que os outros, poderá fazer uma grande diferença.

O Rallye Monte-Carlo vai ser bastante especial este ano. É sempre um rali complicado, mas este ano vamos ter muitos troços novos, bem como um carro totalmente novo.

Sexta-feira e sábado vão ser dias longos sem assistência a meio do dia e se conseguir passar esses dias sem problemas, já será bastante bom”.