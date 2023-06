Kalle Rovanperä pode sair da Toyota e rumar à Hyundai | AutoSport

Segundo o Dirtfish, Timo Jouhki, empresário de Kalle Rovanperä, está também a manter conversações com a Hyundai Motorsport com vista a uma possível troca de equipa. O contrato do jovem piloto finlandês termina no fim deste ano, e se a possibilidade de se manter na Toyota, obviamente, existe, é fácil perceber a razão desta ‘abertura’: trata-se apenas e só de um empresário a fazer bem o seu trabalho, porque como é óbvio, cada uma das equipas, se pretender ter o piloto nas suas fileiras, tem de ponderar o que isso vale em termos monetários e de condições, pelo que isto não é nada mais nada menos que pressão para o atual ’empregador’ e uma porta aberta para o putativo próximo.

Como se sabe, a ligação de Rovanperä à Toyota Gazoo Racing tem muitos anos, mas como sempre foi e sempre será, salvo raríssimas exceções, o dinheiro falará mais alto.