Kalle Rovanpera, o mais jovem Campeão do Mundo da história do WRC | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são os novos Campeões do Mundo de Ralis. Aos 22 anos, cumpridos ontem, o jovem finlandês venceu o Rali da Nova Zelândia e a PowerStage para se tornar no mais jovem Campeão do Mundo de Ralis de sempre, batendo por cinco anos o recorde de Colin McRae, quando foi Campeão em 1995.

Um enorme feito para o jovem finlandês: “É um grande alívio depois de uma época tão boa e finalmente estamos aqui! Foi uma pequena espera depois de alguns ralis difíceis, mas o meu maior agradecimento vai para a equipa – eles fizeram este ‘foguete’ este ano.

Mesmo depois de todos os ralis mais complicados, eles acreditaram em nós e deram-nos todo o apoio”, disse o jovem, no final.

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em quarto na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1). Hayen Paddon venceu e dominou o WRC2 e Kajto Kajetanowicz foi segundo, um bom resultado que o coloca ainda mais na corrida pelo título.

Tempos Online – CLIQUE AQUI