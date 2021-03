Kalle Rovanperä “lutei com o carro durante todo o fim-de-semana”

Kalle Rovanperä obteve no Rali do Ártico/Finlândia o melhor resultado da sua carreira no WRC, o segundo lugar.

Kalle, parabéns pelo segundo lugar e liderança do campeonato. És o mais jovem líder do campeonato da história, com 20 anos. Fala-nos sobre como te sentes, será que esperavas um pouco mais?

“Sim, obrigado. Foi um fim-de-semana, bastante difícil, para ser honesto. Com certeza, estou contente com os pontos que obtivemos daqui. Como o Ott disse, no início, o plano era ser rápido desde o primeiro troço. Tentei fazer isso, também, mas não consegui gerir bem o primeiro troço e perdi algum tempo. Depois, estávamos apenas a tentar ser o mais rápidos possível, mas eu ‘lutei’ com o carro durante todo o fim-de-semana, não estava perfeito. Por isso tive dificuldades para rodar no ritmo ideal. Mas ainda assim foi um fim-de-semana agradável”.

Mudaste algo na sexta-feira, que não tinha estado na direção certa?

“Não era nada demasiado importante. É sempre um pouco arriscado mudar muito repentinamente. Melhorou durante a tarde de sábado e no domingo, foi realmente muito bom – ainda que não perfeito – mas estava sempre a melhorar e foi bom ver que no final pudemos ripostar”.

O Neuville colocou-te sob enorme pressão no último dia. Sentiste essa pressão?

“Sim, foi bastante interessante essa luta com o Thierry. Foi muito inteligente da parte dele na gestão dos pneus no sábado. Saiu-se muito bem. Mas foi bom para mim uma margem tão pequena, é sempre interessante. Só tive que dar o meu melhor e ver o que acontecia…”

Foi um fim de rali bastante impressionante da tua parte. Correste muitos riscos na PowerStage? O Tanak disse que viu muitos bancos de neve deitados abaixo no meio da estrada, portanto atacaste muito…

“Sim, mas devo dizer que durante todo o fim-de-semana ataquei bastante. Não fui perfeito com o carro em muitos locais e percebi que perdia tempo em algumas zonas. Por isso, precisei de forçar muito para voltar a ganhar tempo noutros locais. Corri um grande risco no último troço, não dei o máximo dos máximos, porque a equipa precisava dos pontos. Não queria terminar o rali ali, mas precisava de andar depressa…”

Que lições tiras do Rali Ártico. Há outros ralis a chegar onde acreditas poder alcançar a tua primeira vitória no WRC, na Finlândia ou na Estónia, talvez?

“Não sei quais vão ser as lições. A mais óbvia será que precisamos de ser mais inteligentes nos testes para termos o carro perfeito para os ralis e para não termos uma situação como esta, que temos de enfrentar durante o evento. Estou certo de que também tentaremos lutar pela vitória noutras provas”.

Os problemas de subviragem e equilíbrio que tiveste foram os mesmos que os teus companheiros de equipa e os Yaris foram mais fáceis de conduzir domingo do que no sábado?

“Não sei se os meus companheiros de equipa tiveram problemas tão grandes, mas penso que o equilíbrio foi semelhante para todos nós, e talvez o tenham gerido de uma forma um pouco diferente e não se tenham queixado tanto disso, não sei. O carro esteve um pouco melhor no domingo, mas não estava perfeito.”