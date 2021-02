Kalle Rovanpera é o novo líder do WRC

Com o triunfo de Ott Tanak, o segundo lugar de Kalle Rovanpera, e o facto de Sébastien Ogier ter somado apenas um ponto na PowerStage, o jovem da Toyota é agora o novo líder do campeonato, com quatro pontos de avanço para Thierry Neuville. Sébastien Ogier e Elfyn Evans estão agora empatados mais atrás, sendo o que o vencedor desta prova no Ártico/Finlândia, Ott Tanak, soma agora 27 pontos. Isto significa que estão agora cinco pilotos separados por apenas 12 pontos. Esta foi a segunda de 12 provas.