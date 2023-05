Kalle Rovanperä: “Demorou, mas finalmente estamos de volta!” | AutoSport

Um ano depois de se ter tornado o mais jovem vencedor de sempre, Kalle Rovanperä dominou o 56.º Vodafone Rally de Portugal e juntou-se a Kankkunen, Sainz, McRae, Mäkinen e Loeb no lote de pilotos com dois triunfos na prova. O piloto da Toyota, que é o novo líder do Mundial, deixou Dani Sordo a 54,7s, com Esapekka Lappi a colocar um segundo Hyundai no pódio final, em Matosinhos.

Com 22 anos, Kalle Rovanperä parece destinado a (continuar a) fazer História no Campeonato do Mundo de Ralis. Antes de chegar a Portugal, o mais jovem campeão de sempre do WRC tinha admitido dificuldades nas primeiras quatro provas do ano, referindo que não se sentia inteiramente confortável com a versão atualizada do Toyota Yaris GR Rally1. Ainda assim, chegou à prova portuguesa a apenas um ponto dos líderes do Mundial, os companheiros de equipa Sébastien Ogier e Elfyn Evans. Após uma exibição dominadora no Vodafone Rally de Portugal, é caso para dizer que Rovanperä está de volta ao seu nível habitual, chegando ao segundo triunfo consecutivo na prova do ACP.

“Demorou, mas finalmente estamos de volta! Tenho de agradecer muito ao Jonne (Halttunen, navegador) e à equipa. Eles têm puxado por mim e obrigaram-me a continuar em frente numa fase mais difícil, desde o final do ano passado. Eu sabia que quando tivéssemos um fim-de-semana limpo e uma boa pilotagem, estaríamos de volta ao jogo e estou muito contente, por tê-lo conseguido aqui e estar de volta. O carro esteve bem, por isso conseguimos andar bem e vencemos”, afirmou o jovem finlandês, que agora tem 17 pontos de vantagem sobre o segundo do Mundial, Ott Tänak.