Kalle Rovanperä contente com teste no Rali do Ártico, onde nasceu uma estrela…

Kalle Rovanperä levou o seu Toyota GR Yaris Rally1 ao Rali do Ártico, de modo a testar para o Rali da Suécia, próxima prova do WRC. O teste correu bem, exceto a ‘aventura’ logo na PEC 1 que o ‘obrigou’ a sair de estrada, quando um estúpido espetador se colocou na trajetória dos concorrentes, obrigando o finlandês a desviar-se e a sair de estrada, perdendo oito minutos ‘agarrado’ a um banco de neve.

Tirando isso, tudo correu bem e o rali ficou ainda marcado pelo triunfo de um jovem de 18 anos, Tuukka Kauppinen, que disputava apenas a sua segunda prova no campeonato finlandês de ralis: “Mais uma aventura no Ártico no saco! Esta foi já a minha quarta vez aqui e é sempre bom estar de volta ao Rali da Lapónia Ártico.

Tivemos um bom, importante e bem-sucedido evento de teste para o próximo Rali da Suécia. As condições, especialmente na última etapa, foram muito complicadas, com muita neve, mas foi bom termos tido essa experiência! Parabéns também aos vencedores do rali, Tuukka Kauppinen e Sebastian Virtanen, que tiveram um ritmo impressionante durante todo o fim de semana, disse Rovanpera.

Não foi por acaso a referência a Kauppinen, que fez uma portantosa exibição, vencendo a prova… na frente de Rovanpera e Esapekka Lappi. Esperava-se que Lappi dominasse o evento na prova do campeonato finlandês, mas não foi isso que sucedeu, e Kauppinen, com apenas 18 anos, espantou toda a gente.

É que à entrada do último troço, Kauppinen estava a 19.8s de Rovanpera, mas as condições do troço de 32.50 estavam tão ‘bravas’ que Rovanpera perdeu 30 segundos para o jovem e perdeu o rali por 11.5s. LAppi nem foi tema no último troço, já que estava a 37.8s de Kauppinen…

Como sempre, no AutoSport, há sempre uma primeira vez em que escrevemos o nome de uma futura estrela. Será este o artigo?

FOTO TGR WRT/Facebook Kalle Rovanpera