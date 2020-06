JWRC: Organizadores não deitam a toalha ao chão

O Junior WRC (JWRC) em 2020 era composto por cinco rondas. Agora, com o cancelamento do Rali da Finlândia, com o Rali da Sardenha em Itália também adiado, os organizadores estão a tentar reunir condições para se correr mais tarde.

Em 2020, este campeonato apenas correu o Rali da Suécia, mas o percurso foi mais curto, pois havia pouca neve. Espera-se agora que o JWRC retome no Rali da Alemanha, de 15 a 18 de outubro, mas a evolução da pandemia coronavírus (COVID-19) coloca muitas indefinições.

O responsável do campeonato e diretor da M-Sport Polónia, Maciej Woda, disse que: “O cancelamento do Rali da Finlândia não foi uma decisão fácil, mas tenho a certeza de que foi tomada porque os organizadores não tinham alternativa viável. Temos de garantir a segurança de todos”.

“Quando for seguro, vamos fazer de tudo para se correr o JWRC em 2020. Já estivemos com vários organizadores e o promotor do WRC para ver se o JWRC pode correr mais tarde. Não consigo confirmar pormenores por enquanto”.